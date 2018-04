Casimiro: "Todos los partidos deben ser importantes"

"Nuestro equipo es consciente de que perdió una gran oportunidad tras ser derrotado en Badalona de poderle disputar la tercera plaza al Barça. Hemos trabajado y tenemos ambición para intentar ganar, aunque me gustaría que todos los partidos fuesen igual de especiales e importantes, sea donde fuere y contra quien fuere", ha indicado en rueda de prensa.

Elogios al entrenador rival

Luis Casimiro ha destacado la gran labor que está realizando su colega serbio Svetislav Pesic desde su llegada al Barcelona.

"Nada más llegar, Pesic cambió la estrategia defensiva para bien y, además, están muchísimo mejor en ataque, donde tienen jugadores de enorme talento. Y a todo eso se ha unido un cambio de mentalidad", ha dicho.

En el plano individual, el entrenador del Herbalife Gran Canaria ha hecho especial hincapié en el base francés del conjunto azulgrana, Thomas Heurtel.

"El máximo generador de ventajas y el que es mucho más clave en el Barcelona es Heurtel, aunque Koponen está jugando de una manera increíble, con casi un 60% de efectividad en tiros de tres. Tienen muchos jugadores determinantes, como Oriola, que rompe sistemas defensivos; Jackson, que es un gran tirador; Pau Ribas...", ha asegurado.

Por otro lado, el Herbalife no podrá disponer una semana más del alero sueco Marcus Eriksson, exjugador del Barcelona, a quien aún le restan varios partidos más para reaparecer tras su lesión en la muñeca derecha, en tanto que el también alero Oriol Paulí podría disponer de minutos el domingo, una vez recuperado.

"Oriol va evolucionando cada día mejor y esta semana se ha visto que va a más y se ha mostrado como es él, con explosividad. Está cerca de reaparecer y lo hará ante el Barça casi con toda seguridad", ha adelantado.

Por otra parte, Casimiro no ha querido pronunciarse sobre si el Barcelona parte como favorito en el encuentro del domingo.

"Eso os lo dejo a vosotros (los periodistas), porque a mí como profesional no me interesa nada. Me interesa respetar al máximo a cada rival. En mi mente nunca tengo favoritos. Siempre intento ganar y ser el mismo en todos los partidos, planteándolos con el mayor rigor posible y de la mejor manera para mi equipo", ha comentado.