Casimiro: «Nos equivocamos producto de la frustración»

Las pérdidas de balón nos han condenado en el primer tiempo. Por el tipo de defensa que tienen ellos, han provocado muchos tiros de dos y no hemos estado acertados. A pesar de dominar el rebote, no hemos dominado el ritmo de partido. Nos han llevado siempre a ataques largos, defensas cinco contra cinco y, al no tener esa fluidez ofensiva, hemos jugado más lento de lo que acostumbramos. Cuando hemos hecho un buen trabajo en defensa y hemos retomado la situación, poniéndonos dos arriba, la ventaja se nos ha escapado en rápidas acciones. Ahí vuelves a trabajar con la frustración de que no te están saliendo las cosas y, a pesar de tener tiros fáciles, no los estás metiendo. Las claves han sido las pérdidas (18) y el bajo porcentaje en tiros de dos (38%)», analizó.

Tras el parcial de 13-0 para conseguir tomar el mando del duelo en el Gran Canaria Arena (62-60), Casimiro, que alcanzó en el derbi su partido 600 como primer entrenador en la máxima competición nacional y se convirtió en el quinto técnico que alcanza esa cifra, manifestó que «en ese momento nos faltó alguna defensa mejor en el poste bajo. Ellos estaban colapsados, decidieron atacar en el poste bajo y acertaron. Nos ha faltado la pelea en momentos decisivos de jugar en defensa para que no hubiera canastas fáciles. Nos ha faltado esa contundencia para, en esos momentos, retarnos a nosotros mismos para quedarnos con el partido».

«En el tramo final nos equivocamos producto de la frustración en la toma de decisiones, puesto que deberíamos haber estado con la cabeza más fría en ataque y tener paciencia», agregó.

Sobre la reacción de los aficionados al pitar la decisión de de dar entrada al base israelí Gal Mekel por el catalán Albert Oliver en el tramo final, el preparador manchego invitó al público «a que vengan cada vez más y se expresen como ellos quieran».