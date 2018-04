Casimiro: «Ellos jugaron un incontestable segundo tiempo»

«Hemos jugado un muy buen primer tiempo y ellos han jugado un incontestable segundo tiempo. Han estado muy acertados en la línea de tres puntos y jugando bastante bien. Luego, cuando hemos reducido ese porcentaje del tiro de tres, no hemos controlado el rebote cuando podríamos haber escalado. Las pérdidas que hemos tenido, muy groseras, que nos han costado bandejas, es lo que nos ha hecho no estar para nada en el partido. Es incontestable la segunda parte que ellos han hecho. No hemos estado lo necesariamente acertados para jugar el segundo tiempo», argumentó.

Sobre si a su equipo le faltó ser más consistente a nivel mental cuando el FC Barcelona piso el acelerador, el preparador manchego señaló que «parece que dimos esa impresión. Los dos tiempos muertos los gasto muy rápido, quedaban cinco minutos, íbamos 10-12 puntos abajo y parecía que habíamos tirado la toalla».

«Hemos intentado recomponernos, pero no ha sido posible. Mientras hemos estado en la pelea, estábamos con la intención e intensidad, pero cuando han cogido ventaja lo hemos visto insalvable», agregó.

Casimiro también valoró la actuación de Oriol Paulí, con minutos tras superar un grave esguince de tobillo que lo tuvo en el dique seco desde el pasado 18 de enero. «Lo vi inseguro al principio y luego ya sumando, lo que es él. Pero a Oriol le faltan cosas, esas situaciones cerca del aro las hubiera acabado con mate. Es normal tras tanta ausencia y volverá poco a poco a su nivel, no solo entrenando, que ya está a buen nivel, sino compitiendo, le habrá venido bien jugar para coger la confianza necesaria», dijo.