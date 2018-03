Casimiro: «El Andorra tiene un grandísimo equilibrio»

«La última prueba que se le hace a Eriksson se ve que la muñeca sigue sin soldar, y posiblemente tenga una semana o dos. Oriol ha vuelto a los entrenamientos, pero está limitado en tres facetas de juego importantes para él por no correr riesgos. Conforme ha ido pasando la semana ha tenido altibajos. Que nadie espere que pueda jugar porque está en la primera semana de vuelta, así que somos los mismos», argumentó.

cabeza de serie.

El entrenador jefe claretiano manifestó que, cuando es cuestionado por ser cabeza de serie en el playoff, se le viene a la cabeza «lo bien que lo estamos haciendo para tener la posibilidad de hablar de estar entre los cuatro primeros».

«La realidad dice que estamos a dos victorias de la cuarta posición y a dos de la novena, y en ese tramo nos encontramos con Andorra, que está en una racha increíble e igual que nosotros. Todos los partidos serán importantes para conseguir estar entre los ocho primeros, que está muy difícil. Se puede dar el titular de que es un rival directo, pero como muchos que nos encontraremos. Y si no es así, también serán partidos importantes. No me sorprende que el Andorra esté ahí porque tenía potencial y empezaron con dudas, pero han hecho buenas modificaciones con jugadores con roles claros», indicó el preparador ciudadrealeño.