CANARIAS7 sortea 23 entradas dobles para el partido Dreamland Gran Canaria - Covirán Granada
El sábado 20 de diciembre se juega la jornada once de la Liga Endesa que enfrenta al Dreamland Gran Canaria contra el Covirán Granada a las 18.00 horas en el Gran Canaria Arena
Las Palmas de Gran Canaria
Martes, 9 de diciembre 2025, 09:53
Canarias7 va a sortear para el partido 23 entradas dobles desde hoy martes 9 y hasta el viernes 19 de diciembre a las 11.00 horas. El mismo viernes 19 de diciembre se comunicarán los ganadores del sorteo por correo electrónico y en la web del periódico.
Para participar en el sorteo hay que estar registrado en Canarias7 y aportar los siguientes datos: Nombre y Apellidos, Email y Número de teléfono.
