CANARIAS7 sortea 23 entradas dobles para el partido Dreamland Gran Canaria - Covirán Granada El sábado 20 de diciembre se juega la jornada once de la Liga Endesa que enfrenta al Dreamland Gran Canaria contra el Covirán Granada a las 18.00 horas en el Gran Canaria Arena

El pívot sursudanés Kur Kuath intenta anotar en el compromiso entre el Granca y el Barça.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 9 de diciembre 2025, 09:53

Canarias7 va a sortear para el partido 23 entradas dobles desde hoy martes 9 y hasta el viernes 19 de diciembre a las 11.00 horas. El mismo viernes 19 de diciembre se comunicarán los ganadores del sorteo por correo electrónico y en la web del periódico.

Para participar en el sorteo hay que estar registrado en Canarias7 y aportar los siguientes datos: Nombre y Apellidos, Email y Número de teléfono.

