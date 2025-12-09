Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El pívot sursudanés Kur Kuath intenta anotar en el compromiso entre el Granca y el Barça. C7

CANARIAS7 sortea 23 entradas dobles para el partido Dreamland Gran Canaria - Covirán Granada

El sábado 20 de diciembre se juega la jornada once de la Liga Endesa que enfrenta al Dreamland Gran Canaria contra el Covirán Granada a las 18.00 horas en el Gran Canaria Arena

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 9 de diciembre 2025, 09:53

Comenta

El sábado 20 de diciembre e juega la jornada once de la Liga Endesa que enfrenta al Dreamland Gran Canaria contra el Covirán Granada a las 18.00 horas en el Gran Canaria Arena. 

Canarias7 va a sortear para el partido 23 entradas dobles desde hoy martes 9 y hasta el viernes 19 de diciembre a las 11.00 horas. El mismo viernes 19 de diciembre se comunicarán los ganadores del sorteo por correo electrónico y en la web del periódico.

Para participar en el sorteo hay que estar registrado en Canarias7 y aportar los siguientes datos: Nombre y Apellidos, Email y Número de teléfono.

