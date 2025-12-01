Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Pleno del Parlamento, en directo: César Toledo comparece en la comisión de control
CANARIAS7 sortea 23 entradas dobles para el partido Dreamland Gran Canaria - Saski Baskonia 

El sábado 13 de diciembre se juega la décima jornada de la Liga Endesa y enfrenta al Dreamland Gran Canaria contra el Saski Baskonia a las 19.00 horas en el Gran Canaria Arena

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 1 de diciembre 2025, 10:47

Canarias7 va a sortear para el partido 23 entradas dobles desde este lunes 1 y hasta el viernes 12 de diciembre a las 11 horas. ... El mismo viernes 12 de diciembre se comunicarán los ganadores del sorteo por correo electrónico y en la web del periódico.

