CANARIAS7 sortea 23 entradas dobles para el partido Dreamland Gran Canaria - Barça

Nico Brussino durante el partido del CB Gran Canaria y el Breogán.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 10 de noviembre 2025, 10:19

CANARIAS7 sortea 23 entradas dobles para el partido del Dreamland Gran Canaria contra el Barça desde hoy lunes 10 y hasta el viernes 21 de noviembre a las 11 horas. El encuentro tendrá lugar el próximo domingo 23 de noviembre a las 18.00 horas en el Gran Canaria Arena.

Para participar en el sorteo hay que estar registrado en Canarias7 y aportar los siguientes datos: Nombre y Apellidos, Email y Número de teléfono. El mismo viernes 21 de noviembre se comunicarán los ganadores del sorteo por correo electrónico y en la web del periódico.

