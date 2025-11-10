Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Nico Brussino durante el partido del CB Gran Canaria y el Breogán. C7

CANARIAS7 sortea 23 entradas dobles para el partido Dreamland Gran Canaria - Barça

El domingo 23 de noviembre se juega la octava jornada de la Liga Endesa y enfrenta al Dreamland Gran Canaria contra el Barça a las 18.00 horas en el Gran Canaria Arena

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 10 de noviembre 2025, 10:19

Comenta

CANARIAS7 sortea 23 entradas dobles para el partido del Dreamland Gran Canaria contra el Barça desde hoy lunes 10 y hasta el viernes 21 de noviembre a las 11 horas. El encuentro tendrá lugar el próximo domingo 23 de noviembre a las 18.00 horas en el Gran Canaria Arena.

Para participar en el sorteo hay que estar registrado en Canarias7 y aportar los siguientes datos: Nombre y Apellidos, Email y Número de teléfono. El mismo viernes 21 de noviembre se comunicarán los ganadores del sorteo por correo electrónico y en la web del periódico.

Compruebe todos los sorteos activos en nuestras web.

