Pablo Rodríguez informa sobre la propuesta de AENA de subir un 6,5% las tasas aéreas
Imagen de archivo de los jugadores del Dreamland Gran Canaria. Efe

CANARIAS7 sortea 23 entradas dobles para el partido Dreamland Gran Canaria - Spartak Office Shoes

Se disputará el miércoles 5 noviembre a las 20.00 horas en el Gran Canaria Arena

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 24 de octubre 2025, 11:41

Comenta

CANARIAS7 sortea 23 entradas dobles para el partido del miércoles 5 de noviembre en el que el Dreamland Gran Canaria se enfrenta al Spartak Office ... Shoes en la cuarta jornada de la Basketball Champions League a las 20.00 horas en el Gran Canaria Arena. 

