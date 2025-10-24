CANARIAS7 sortea 23 entradas dobles para el partido Dreamland Gran Canaria - Spartak Office Shoes
Se disputará el miércoles 5 noviembre a las 20.00 horas en el Gran Canaria Arena
Las Palmas de Gran Canaria
Viernes, 24 de octubre 2025, 11:41
CANARIAS7 sortea 23 entradas dobles para el partido del miércoles 5 de noviembre en el que el Dreamland Gran Canaria se enfrenta al Spartak Office ... Shoes en la cuarta jornada de la Basketball Champions League a las 20.00 horas en el Gran Canaria Arena.
Canarias7 va a sortear para el partido 23 entradas dobles desde hoy viernes 24 de octubre y hasta el martes 4 de noviembre a las 11.00 horas. El mismo martes 4 de noviembre se comunicarán los ganadores del sorteo por correo electrónico y en la web del periódico. Para participar en el sorteo hay que estar registrado en Canarias7 y aportar los siguientes datos: Nombre y Apellidos, Email y Número de teléfono.
