El campeón persigue dar un golpe de autoridad en Polonia

Obligado a revertir la dinámica negativa en la BKT EuroCup para evitar un susto mayúsculo. Al Dreamland Gran Canaria, vigente campeón del torneo europeo y con múltiples argumentos para revalidar el entorchado, le han perdido el respeto y encadena cuatro derrotas en las últimas cinco jornadas en la fase regular en el grupo B. Unos números inesperados en una escuadra con ADN ganador y que hasta hace poco presumía de una racha descomunal de partidos consecutivos ganados tanto en el Gran Canaria Arena como a domicilio en la competición continental.

A falta de tres jornadas para la conclusión de la fase regular de la BKT EuroCup y comenzar con las eliminatorias de todo o nada, el equipo de Jaka Lakovic, que dio descanso al alero argentino Nicolás Brussino y no convocó al interior madrileño Rubén López de la Torre tampoco, no puede permitirse más tropiezos en la carrera por recuperar el liderato -en manos del JL Bourg en Bresse francés- y, en su defecto, no perder la segunda posición que daría el premio de acceder directamente a los cuartos de final al quedar exento de competir en el cruce de octavos. Ese objetivo tampoco está claro porque el Cluj-Napoca rumano está al acecho de otro despiste amarillo.

El Dreamland Gran Canaria, segundo clasificado con un balance de 11 victorias y cuatro derrotas, visitará este miércoles (19.00 horas, en directo por el canal oficial de YouTube de la Euroliga) al Slask Wroclaw polaco, colista con solo dos triunfos en 15 fechas disputadas y ya sin opciones de clasificación, en el pabellón Hala Orbita.

Los interiores norteamericanos Ethan Happ -9,9 puntos, 5,9 rebotes y 15 de valoración- y Ben Lammers -7,7 puntos, 4,7 rebotes y 10,4 de valoración- y el director de juego francés Andrew Albicy -5,9 puntos, 4,5 asistencias y 10,7 de valoración- destacan a nivel estadístico en un Granca que promedia 88,1 puntos -recibe 79-, 34,8 rebotes, 23,1 asistencias y 104,9 créditos de valoración por encuentro.