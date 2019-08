Burjanadze quiere jugar Copa y Playoff

El pívot georgiano del Herbalife Gran Canaria, Beqa Burjanadze, confesó en su acto de presentación oficial que aspira a jugar esta temporada con su nuevo equipo la Copa del Rey de baloncesto y las eliminatorias por el título de la exigente Liga Endesa.

Burjanadze estuvo acompañado por el presidente de la entidad amarilla, Enrique Moreno, quien le ha dado la bienvenida y le ha tildado como «una de las agradables sorpresas de la segunda vuelta de la Liga» de la pasada campaña y que, por ese motivo, el Granca lo ha enrolado en sus filas. «Es un jugador de raza, agresivo, con fuerza y ganas de hacer muchas cosas en Gran Canaria», definió el dirigente isleño.

Por su parte, el georgiano, de 25 años y 2,01 metros de estatura, dijo que espera que esta temporada sea para el Herbalife mucho mejor que la anterior porque «se lo merece», al tiempo que se ha comprometido a hacer todo lo que esté en sus manos para que así sea.

«Creo que puedo hacer varias cosas en la pista tanto en defensa como en ataque y voy a aprovechar todos los minutos que tenga para se puedan ganar el mayor número de partidos. Tengo muchísimas ganas de que empiece la temporada, que tengamos una buena campaña y disfrutemos del baloncesto con nuestros aficionados», comentó el jugador.

Burjanadze reconoció que cuando decidió incorporarse al Granca había dos preguntas en el club: si jugaba Eurocup y quien sería el entrenador, y que aún así aceptó la oferta por muchos detalles, porque sus amigos que han estado en el Herbalife les han hablado muy bien de la entidad, la ciudad y la isla.

«Sobre todo, lo serio que trata al baloncesto y sus ideas sobre este deporte, y eso me llamó muchísimo la atención. Hubiera sido bueno jugar la Eurocup, pero si no es así no pasa nada porque vamos a tratar hacerlo el próximo año», recordó el pívot.

Cuestionado por el entrenador Fotis Katsikaris, el espigado jugador dejó claro que sus primeras sensaciones son «muy buenas» y que el equipo «es una piña tanto en el vestuario como en la cancha», aunque agregó que «todavía nos falta mucho, casi un mes de la pretemporada, y que se hará todo lo posible para llegar al primer partido bien preparados».

«Los objetivos al principio de la campaña son jugar la Copa del Rey y el playoff, pero eso lo veremos a lo largo del curso. Me encantaría llegar a ambas metas porque la Copa es muy bonita, con ocho conjuntos en una ciudad, con sus aficiones, es una gran experiencia también para mejorar como jugador y el equipo... Y creo que podemos afrontar el reto de jugar playoff y lograrlo», subrayó el georgiano.

Beqa Burjanadze adelantó que el nuevo Herbalife estará más enfocado a «la defensa, el rebote, a correr y a realizar un juego alegre, que viene muy bien jugando en casa ante los aficionados», y el ataque es libre, nada estricto, donde «cada uno leerá su juego porque en el equipo hay mucho talento para hacerlo».

Asimismo, el pívot georgiano confesó ayer que le «encantaría» que se quedase en el equipo el base serbio Nikola Radicevic, con quien coincidió en su etapa sevillana, «porque es mi amigo, un gran jugador y está currando mucho y muy bien, pero que se verá porque dependerá de muchos factores», zanjó.