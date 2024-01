Brabender: «El Granca es el equipo al que más cariño tengo»

David Brabender (Madrid, 1970) cargó con un apellido legendario escribiendo su propia historia en el baloncesto español. Base de condiciones, en el Granca de principios de siglo vivió su etapa más prolongada y plena durante cuatro campañas (1999-2003). Los aficionados con memoria todavía le identifican en aquellos tiempos en los que el club comenzaba a sentar las bases en el élite de lo que hoy es.

El mismo día que Berdi Pérez le puso sobre la mesa una oferta para que renovara su contrato tres años, Juan Aísa, en tiempos escolta del Madrid o Estudiantes, le propuso embarcarse en el proyecto de You First Sports, una empresa recién creada que hoy es una multinacional y con un nivel de facturación multimillonario por su implantación mundial. «Todo empezó con un café en el Parque Santa Catalina, donde la gente jugaba y juega al ajedrez. Me costó decidirme porque amaba el baloncesto y estaba para seguir jugando. Y Berdi me puso encima de la mesa mucho dinero... Pero, con el tiempo, puedo decirme que no me equivoqué», razona satisfecho.

-¿Qué le trae de vuelta a Gran Canaria, una tierra tan especial para usted?

-Estoy pasando una semana de vacaciones. Un amigo me invitó a pasar el fin de año, me pareció un planazo. Aprovecho para ver amigos, conocidos...

-Más de veinte años desde su adiós al Granca y retirada del baloncesto. ¿Qué queda de aquella etapa?

-Es increíble cómo pasa el tiempo. Lo hablo con los amigos que mantengo aquí. Me enfrenté a Sitapha Savané, al que en su día también representamos en nuestra empresa, Joan Pera, Juanma Marrero, Juanmi Morales, que era júnior en mi época... Y no sé si queda alguien más en el club.

-¿Quién le iba a decir a usted que aquel club que conoció a inicios de siglo iba a tener a estas alturas títulos oficiales en su palmarés?

-Tiene mucho mérito porque es muy complicado competir cada año y estar consolidado entre los ocho primeros. Eso exige acertar mucho, mantener unos presupuestos potentes, creo que el nuevo pabellón ha sido un salto adelante importante. Y eso no es fácil. Hay muchos equipos que lo intentan y no solo no lo consiguen. Además, terminan cayéndose. Hay que disfrutarlo y valorarlo.

-Mencionaba el Arena como factor cualitativo e instalación que ya conoce. ¿Le salta la nostalgia por aquel CID que, con sus limitaciones, representa una etapa en la que fue feliz?

-Por supuesto. Tengo muy buenos recuerdos del Centro Insular porque me encantaba jugar allí. El Arena es espectacular, otro nivel. De mis trece años años en la ACB, los últimos cuatro en el Granca, guardo magníficos recuerdos hasta de las pegas que tenía el CID. Resbalaba, hacía mucho calor, tenía humedad, era pequeño... Pero yo lo disfrutaba. El público estaba encima, el rival se incomodaba. A mí me gustaba muchísimo. Y para entrenar allí no todo eran facilidades como ahora. Recuerdo de hacer ejercicios con balón en los pasillos porque otros equipos estaban utilizando la cancha.

-¿Le marcó especialmente este escudo por ser el último antes de su retirada?

-Cuando decidí retirarme, estaba en el mejor momento de mi crarera. Me encantaba jugar aquí por el club y la tierra. Es el equipo al que más cariño tengo de todos en los que jugué. Cuando mi hijo me pregunta cuál es mi equipo, le digo que el Gran Canaria. Sigo teniendo mucho cariño por este club y, cuando vuelvo, me encanta estar en la ciudad, la gente de aquí... Lo disfruto todo.

-Estuvo el otro día en el partido ante el Breogán. ¿Qué pálpito le da este Granca?

-Lo está haciendo muy bien y a un nivel competitivo alto. Queda toda la temporada, pero los veo bien.

-¿Pudo hablar con Savané en el palco?

-Sí. Me invitaron al partido, estuve con él charlando. Se dedica en cuerpo y alma al club, está preparado, sabe de baloncesto en toda su dimensión, juego y negocio. Es y será un gran presidente.

-Dejó de jugar para pasar a ser representante en You First, empresa en la que ahora se encarga de las áreas relacionadas con el entretenimiento, producciones audiovisuales y eventos corporativos entre otras responsabilidades. ¿Sigue disfrutado del baloncesto?

-El día que me retiré, aterricé en Madrid y me puse a trabajar en You First. Entonces éramos cuatro y ahora somos trescientos. Y representamos a jugadores de fútbol y de baloncesto a nivel mundial, con presencia en trece países. La clave es que te guste tu trabajo. Sigo de lejos el fútbol y baloncesto, más como aficionado, porque son áreas de negocio que no llevo, aunque en el Granca tenemos varios jugadores y tenemos una gran relación con el club.

-Alguno de los jugadores que representa You First son de la NBA. ¿Qué reflexión le deja que allí esté un grancanario como Santi Aldama?

-Impresionante, increíble. Llegar tiene mérito y más mantenerse. Santi está demostrando que es competitivo al límite. No solo ha llegado. Juega, rinde, hace números. Hay cientos de jugadores que se han ido a la NBA y no pudieron hacer lo que ahora Santi. Juan Carlos Navarro o Edy Tavares son dos ejemplos que me vienen. Jugadores dominantes como pocos y que en la NBA, por lo que fuera, no hicieron lo que ahora está haciendo Aldama.