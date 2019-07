Berdi Pérez: «Sin Fotis ni se nos habría ocurrido ir al mercado a por Bourousis»

— El Herbalife Gran Canaria ya ha cerrado siete fichajes: Cook, Fabio Santana, Beirán, Burjanadze, Bourousis, Costello y Katsikaris. ¿Qué valoración me puede hacer? ¿Está contento con lo que tiene hasta este momento?

— Tanto Fotis como yo estamos muy contentos porque nuestra intención es hacer un equipo lo más competitivo que podamos, teniendo en cuenta que tenemos un hándicap como es el no competir en ninguna competición europea. Pero bueno, esta es la realidad y a partir de ahí estamos intentando hacer un equipo muy competitivo, con jugadores de máximo nivel y ambición, que es lo que buscamos todos ahora mismo.

— También mantienen contrato Rabaseda, Paulí, Radicevic y Nelson. Con los dos primeros se cuenta, eso está claro. ¿Y con los otros dos?

— Tienen contrato pero estamos buscando soluciones porque en la estructura que estamos formando de nuestro próximo equipo que estamos planificando no tienen cabida.

— ¿Qué queda por llegar al equipo?

— Nos faltaría un jugador en la posición de uno/dos, otro en la de cinco y estamos de pendiente de la respuesta del Zaragoza a nuestra oferta por Stan Okoye.

— ¿Es optimista con Okoye?

— Estamos en esta normativa que existe en la ACB con el tema del tanteo, con la que yo personalmente estoy totalmente en desacuerdo. De hecho es la única liga donde todavía no sabes qué jugadores puedes o no tener fichados a estas alturas. Creo que eso es negativo para la dinámica de los clubes. Esta normativa hace 20 años podría tener su sentido pero posiblemente habría ahora que modificarla y espero y deseo que así se haga. La normativa, repito, nos obliga a tener que ir a estas pautas de fechas y por lo tanto hay que esperar a mañana. Si el Zaragoza lo iguala seguirá allí y buscaremos otro jugador en su posición; si no, vendrá con nosotros, que es lo queremos.

— ¿No jugar el curso que viene competición europea le habrá cerrado la puerta a algún jugador, no?

— Pues alguno, obviamente. Valoramos y estuvimos intentando fichar a varios jugadores, algunos que han estado aquí ya, en nuestra casa, y nos han dicho que priorizaban antes cualquier equipo que jugase cualquier competición europea. Cualquiera. Evidentemente no teníamos acceso a esos jugadores.

— Bueno, pero al final se ha podido fichar a jugadores con prestigio a nivel europeo como es el caso de Ioannis Bourousis. Todo un lujo.

— Y algún otro que tenía opción para jugar Eurocup y Euroliga también... En el caso de Bourousis es porque quiere estar aquí. Evidentemente Fotis ha tenido mucho que ver en este asunto, porque la historia, la fiabilidad y la credibilidad también tiene mucho que ver, y en función de eso ha querido comprometerse con nosotros. Viene con toda la ilusión y el hambre del mundo y desde luego es un privilegio para un club como el nuestro que lo podamos tener en la plantilla. Estoy seguro que será, junto a otros, un líder dentro y fuera de la pista.

— Supongo que el rechazo de la Eurocup no se lo esperaba. ¿Cómo se tomó esa decisión?

— Pues con mucha incredulidad y no solo por parte nuestra sino de mucha gente ajena, otros clubes... Evidentemente el Gran Canaria reunía, en exceso, todas las opciones para obtener una wildcard por toda su trayectoria en la Eurocup... Chirría que un equipo así no juegue la competición el año que viene. Algo falla en todo este sistema. No se entiende mucho, y no es que lo diga yo, que evidentemente tengo una opinión subjetiva. Dicho esto, aceptamos la situación y con energía, fuerza e ilusión afrontamos esta nueva temporada con un grupo humano comprometido e ilusionado.