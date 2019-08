Beirán: «Vamos a hacer un muy buen año y la gente va a disfrutar»

— Primeras semanas de trabajo y de amistosos con el combinado nacional de absoluto de cara al Mundial de China, que arrancará el 19 de este mes. ¿Qué tal las primeras sensaciones?

— Sinceramente, me siento muy bien en la selección y con los compañeros en los primeros entrenamientos y en los encuentros amistosos que hemos disputado. Estoy con muchas ganas, trabajando duro y disfrutando de esto para intentar hacer mejor al equipo y, de ese modo, poder ganarme un puesto aquí.

— Se ha ganado un puesto en la primera lista de 16 convocados por su rendimiento en las ventanas FIBA de clasificación para esta cita mundialista. ¿Le ha comentado el seleccionador Sergio Scariolo qué espera de usted? ¿Qué posibilidades ve de estar en la lista definitiva?

— No, simplemente quiero trabajar. Es lo que he hecho durante todo el año con la selección y en mi equipo -Iberostar Tenerife-. Al igual que en los últimos años, lo que pretendo es ayudar en todo lo posible al equipo para mejorar y que el conjunto crezca. Intento dar calidad en los entrenamientos y en los partidos, y estar siempre preparado para lo que considere que haga falta.

— España presenta bajas importantes como el líder de esta generación de oro Pau Gasol, Sergio Rodríguez -campeón de Europa con el CSKA Moscú-, Serge Ibaka -campeón de la NBA con Toronto Raptors- o Nikola Mirotic -vuelve a la ACB tras convertirse en el flamante buque insignia del nuevo proyecto del FC Barcelona-, entre otros. ¿Cómo analiza el grupo teniendo en cuenta que el listón está muy alto?

— Lógicamente, el objetivo es clasificarse para los Juegos Olímpicos o para el PreOlímpico y luchar por las medallas porque la historia de España siempre ha sido la de estar entre los mejores y competir a tope, y se nota en el grupo que hay jugadores que han ganado muchos torneos y muchas medallas con la selección. Tenemos muchas ganas de competir, todavía quedan tres o cuatro semanas de preparación, pero el fin está ahí, que es el Campeonato del Mundo, y es para lo que tenemos que estar preparados.

— A nivel personal, sería un sueño estar presente en el Mundial...

— Afronto esto aprendiendo mucho y disfrutando. Ya no tengo 20 años, así que tengo que estar preparado para lo que sea. Me tomo la presión de forma positiva y aprovechar cada momento para que el entrenador dude y, de ese modo, pueda entrar en esa lista final.

— Se están cerrando algunas listas de otras selecciones candidatas al título y destacan las muchas bajas en Estados Unidos, la gran favorita. ¿Qué valoración hace?

— Estados Unidos ha perdido a casi dos equipos de la lista inicial, pero siguen siendo jugadorazos. También hay selecciones como Serbia, Francia, Canadá o Australia con mucho potencial y será muy complicado. Hay muchísimos países y será muy complicado ganarlo. Se habla mucho de Estados Unidos por las bajas, pero siguen teniendo un equipazo. Seguro que tienen el orgullo un poco herido de que se diga que ya no son los mismos y esas cosas, pero insisto en que hay muchas selecciones muy peligrosas.

— En esta lista hay muchos compañeros que participaron en las ventanas de clasificación para el Campeonato de Mundo, como Quino Colom, cuando no iban los jugadores que tomaban parte en la NBA y en la Euroliga. Es un orgullo que Sergio Scariolo haya valorado el trabajo de ustedes, ¿no?

— Sí, pero creo que también ha valorado el trabajo que hemos hecho durante el año, no solo en las ventanas. Nos lo hemos ganado en nuestros equipos haciendo una buena temporada y nos merecemos estar aquí por ambas cosas.

— Y después del verano regresará a Gran Canaria para volver a vestir la camiseta del Herbalife, donde estuvo cuatro temporadas, tras competir las últimas cinco campañas en el Iberostar Tenerife. ¿Cómo afronta esta segunda etapa en el cuadro claretiano?

— Sí, ojalá sea lo más tarde posible por estar en la selección hasta el final, pero estoy con muchísimas ganas de volver a empezar este reto y de volver a disfrutar en Gran Canaria.

— No queda nadie en el plantel de jugadores de su primer periplo en la isla -el base Fabio Santana tuvo algunos minutos con el primer equipo. ¿Será extraño un Granca sin los capitanes de los últimos ejercicios Eulis Báez y Albert Oliver?

— Será extraño ver un Granca sin Albert Oliver y Eulis Báez, pero llevo muchos años jugando y ya estoy acostumbrado a los cambios. Vuelvo yo que estuve cuatro años en Gran Canaria, pero también están Xavi Rabaseda, quien está aquí conmigo en la selección, y Oriol Paulí, a quien ya lo conozco de las ventanas de clasificación para el Mundial también. Intentaremos que los nuevos jugadores se adapten lo más rápido posible. Personalmente, aunque vuelvo a Gran Canaria, es una nueva oportunidad con otra gente y que pretendo aprovechar desde el minuto uno.

— Conoce perfectamente al nuevo máximo responsable técnico del Club Baloncesto Gran Canaria, el griego Fotis Katsikaris, después de coincidir en el Iberostar Tenerife en la temporada 2017-2018. ¿Qué destaca de su propuesta?

— Pienso que vamos a hacer un muy buen año, vamos a jugar duro y la gente que vaya al Gran Canaria Arena va a disfrutar. Al final, solo jugamos una competición y, lo que parecía una faena, va a ser bueno para estar muy fuertes en la Liga Endesa y hacer un buen año. Coincidí con Fotis Katsikaris en el Iberostar Tenerife y seguro que vamos a jugar muy duro en todos los partidos y a prepararnos muy bien porque vamos a tener muchos días para poder llevarlo a cabo. Esperamos que todo funcione y que el grupo salga bien para que las cosas vayan funcionando.

— La dirección deportiva de la entidad amarilla que lidera Berdi Pérez ya ha cerrado la plantilla con jugadores experimentados que conocen la competición como Ioannis Bourousis, Omar Cook, John Shurna, Bega Burjanadze o usted, entre otros, una de las grandes sensaciones de la pasada campaña como el exterior nigeriano Stan Okoye y americanos que debutarán en la competición como Matt Costello o Demonte Harper. ¿Qué le parece?

— Considero que ha quedado una plantilla muy buena. Lógicamente, al principio había cierta espera con tantas dudas después de un año de jugar la Euroliga y, al mismo tiempo, estar en uno de los peores de los últimos años en la Liga Endesa, pero se ha hecho una plantilla muy sólida y ahora tenemos que encajar las piezas. Tenemos muy buenos jugadores de la Liga Endesa y otros que vuelven como Bourousis, hablan muy bien de Costello y de Harper, al que no conozco, pero he preguntado y me hablan muy bien de él. Lo importante es encajar las piezas, que el equipo funcione, que acertemos con nuestros roles y preparar bien los partidos.

— El jueves 26 de septiembre comenzará la edición 2019-2020 de la máxima competición nacional. El Herbalife Gran Canaria debutará recibiendo al Casademont Zaragoza en el Gran Canaria Arena. ¿Está bien empezar en casa?

— Todos los partidos son complicados, pero empezar en casa siempre está bien. Es verdad que siempre da igual donde toque al principio, pero jugar en casa te puede dar ese plus de motivación si el público responde, que espero que lo haga este año desde el principio. Es importante que vayamos cogiendo confianza todos para que las cosas vayan saliendo bien desde el principio.

— El primer derbi será el 21 o 22 de diciembre en el pabellón Santiago Martín de La Laguna. Será una cita especial para usted y ya la habrá subrayado en el calendario, ¿no?

— Sí, será un partido muy especial porque pasé allí cinco años, aunque hayan cambiado a todos los jugadores. La afición me quiere muchísimos, me siguen escribiendo y me han despedido de maravilla. Fueron muy buenos años en el club tanto a nivel personal como colectivo, con muchos recuerdos positivos como también tenía de Gran Canaria. Será complicado porque será la primera vez que acuda a La Laguna, pero ya llevo nueve años y es la segunda vez que hago este cambio. Tengo que estar preparado para hacer el mejor partido posible, obviando una vez empiece todos estos sentimientos que tendré, y prepararme como cualquier otro partido durante la temporada.