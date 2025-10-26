El Dreamland Gran Canaria reacciona en el primer cuarto en Fontajau (23-23)

11:14

Tiempo muerto de Jaka Lakovic (20-10, min. 4)

El Dreamland Gran Canaria, que dispuso de Andrew Albicy, Isaiah Wong, Nicolás Brussino, Louis Labeyrie y Mike Tobey en el quinteto inicial en el Palau Girona-Fontajau, tardó en conectarse por una puesta en escena sin actividad en ambos lados de la pista (7-3).

Tras asaltar el Nou Congost la pasada jornada, el combinado claretiano estaba obligado a refrendar sus buenas sensaciones a nivel y de resultado ante un necesitado Bàsquet Girona. Sin embargo, el bloque de Moncho Fernández se mostraba superior y con más ambición en el descorche del duelo (14-5, min. 3).

Wong, con seis puntos, dio un paso adelante en un momento de dudas para oxigenar a la escuadra de Jaka Lakovic en el ecuador del primer cuarto (14-10).

El preparador esloveno movía las piezas para cambiar el ritmo y elevar la intensidad, pero el conjunto gerundense estaba sólido en la búsqueda de su primer triunfo liguero. Dos triples de Hugues otorgaron la máxima renta a los locales y obligaron a Lakovic a solicitar tiempo muerto (20-10).