El Dreamland Gran Canaria reacciona en el primer cuarto en Fontajau (23-23)
BALONCESTO EN DIRECTO ·El combinado de Jaka Lakovic firma un parcial de 3-13 en los últimos cuatro minutos del descorche del duelo ante el Bàsquet Girona
Las Palmas de Gran Canaria
Domingo, 26 de octubre 2025, 11:37
11:32
Un parcial de 3-16 y primera ventaja amarilla (23-26)
El Dreamland Gran Canaria aceleró después de otro triple de Salvó para alargar un parcial que ya era de 3-16, consiguiendo la primera ventaja en el compromiso liguero (23-26).
11:25
Máxima igualdad en el primer acto en Fontajau (23-23)
La reprimenda del entrenador balcánico surtió efecto y sus pupilos convirtieron dos triples seguidos de Brussino y de Samar para apretar el electrónico del recinto catalán, uniéndose Angola desde la línea de tiros libres para firmar un parcial de 0-8 (20-18).
Samar dirigía y anotaba para impulsar al Granca en el tramo final del periodo inicial (23-23).
11:14
Tiempo muerto de Jaka Lakovic (20-10, min. 4)
El Dreamland Gran Canaria, que dispuso de Andrew Albicy, Isaiah Wong, Nicolás Brussino, Louis Labeyrie y Mike Tobey en el quinteto inicial en el Palau Girona-Fontajau, tardó en conectarse por una puesta en escena sin actividad en ambos lados de la pista (7-3).
Tras asaltar el Nou Congost la pasada jornada, el combinado claretiano estaba obligado a refrendar sus buenas sensaciones a nivel y de resultado ante un necesitado Bàsquet Girona. Sin embargo, el bloque de Moncho Fernández se mostraba superior y con más ambición en el descorche del duelo (14-5, min. 3).
Wong, con seis puntos, dio un paso adelante en un momento de dudas para oxigenar a la escuadra de Jaka Lakovic en el ecuador del primer cuarto (14-10).
El preparador esloveno movía las piezas para cambiar el ritmo y elevar la intensidad, pero el conjunto gerundense estaba sólido en la búsqueda de su primer triunfo liguero. Dos triples de Hugues otorgaron la máxima renta a los locales y obligaron a Lakovic a solicitar tiempo muerto (20-10).
10:57
Quinteto del Dreamland Gran Canaria
Quinteto del Dreamland Gran Canaria: Albicy - Wong - Brussino - Labeyrie - Tobey
▪ Albicy - Wong - Brussino - Labeyrie - Tobey
🔥 #VamosGrancapic.twitter.com/s9CGMu8nNp
10:50
10:46
El ala-pívot catalán del Dreamland Gran Canaria, Eric Vila, vuelve a Fontajau, donde defendió durante dos campañas la camiseta del Bàsquet Girona (2022-2024).
El ala-pívot catalán del Dreamland Gran Canaria, Eric Vila, vuelve a Fontajau, donde defendió durante dos campañas la camiseta del Bàsquet Girona (2022-2024).
10:43
A por el cuarto triunfo consecutivo
El cuadro de Jaka Lakovic, que tiene a todos sus jugadores disponibles salvo la baja de larga duración ya conocida del base zaragozano Carlos Alocén, se presenta en esta cita con una dinámica positiva de tres triunfos seguidos entre la competición doméstica (BAXI Manresa) y la Basketball Champions League (Le Mans Sarthe Basket y KK Spartak Office Shoes)
10:39
Sin confianzas ante el penúltimo
El combinado claretiano presenta un balance de una victoria contra el BAXI Manresa y dos derrotas frente al Real Madrid y al Unicaja, mientras que el bloque gerundense que dirige Moncho Fernández es penúltimo tras sucumbir ante el San Pablo Burgos, UCAM Murcia y MoraBanc Andorra.
10:30
10:26
¡Buenos días a tod@s y feliz domingo! Este periódico inicia ya el directo del encuentro de la fase regular de la Liga Endesa entre el Bàsquet Girona y el Dreamland Gran Canaria, que comenzará a partir de las 11:00 horas (en directo por DAZN) en Fontajau.
