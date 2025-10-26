Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo El Dreamland Gran Canaria reacciona en el primer cuarto en Fontajau (23-23)
Braian Angola intenta anotar en Fontajau. acb Photo / Sergi Geronès
Directo

El Dreamland Gran Canaria reacciona en el primer cuarto en Fontajau (23-23)

BALONCESTO EN DIRECTO ·

El combinado de Jaka Lakovic firma un parcial de 3-13 en los últimos cuatro minutos del descorche del duelo ante el Bàsquet Girona

Óliver Suárez Armas

Óliver Suárez Armas

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 26 de octubre 2025, 11:37

Actualizado Hace 4 minutos

11:32

Un parcial de 3-16 y primera ventaja amarilla (23-26)

El Dreamland Gran Canaria aceleró después de otro triple de Salvó para alargar un parcial que ya era de 3-16, consiguiendo la primera ventaja en el compromiso liguero (23-26).

Enlace copiado

11:25

Máxima igualdad en el primer acto en Fontajau (23-23)

La reprimenda del entrenador balcánico surtió efecto y sus pupilos convirtieron dos triples seguidos de Brussino y de Samar para apretar el electrónico del recinto catalán, uniéndose Angola desde la línea de tiros libres para firmar un parcial de 0-8 (20-18).

Enlace copiado

11:14

Tiempo muerto de Jaka Lakovic (20-10, min. 4)

El Dreamland Gran Canaria, que dispuso de Andrew Albicy, Isaiah Wong, Nicolás Brussino, Louis Labeyrie y Mike Tobey en el quinteto inicial en el Palau Girona-Fontajau, tardó en conectarse por una puesta en escena sin actividad en ambos lados de la pista (7-3).

Enlace copiado

10:57

Quinteto del Dreamland Gran Canaria

Enlace copiado

10:50

El Dreamland Gran Canaria reacciona en el primer cuarto en Fontajau (23-23)

10:46

El ala-pívot catalán del Dreamland Gran Canaria, Eric Vila, vuelve a Fontajau, donde defendió durante dos campañas la camiseta del Bàsquet Girona (2022-2024).

10:43

A por el cuarto triunfo consecutivo

El cuadro de Jaka Lakovic, que tiene a todos sus jugadores disponibles salvo la baja de larga duración ya conocida del base zaragozano Carlos Alocén, se presenta en esta cita con una dinámica positiva de tres triunfos seguidos entre la competición doméstica (BAXI Manresa) y la Basketball Champions League (Le Mans Sarthe Basket y KK Spartak Office Shoes)

Enlace copiado

10:39

Sin confianzas ante el penúltimo

El combinado claretiano presenta un balance de una victoria contra el BAXI Manresa y dos derrotas frente al Real Madrid y al Unicaja, mientras que el bloque gerundense que dirige Moncho Fernández es penúltimo tras sucumbir ante el San Pablo Burgos, UCAM Murcia y MoraBanc Andorra.

Enlace copiado

10:30

El Dreamland Gran Canaria reacciona en el primer cuarto en Fontajau (23-23)

10:26

¡Buenos días a tod@s y feliz domingo! Este periódico inicia ya el directo del encuentro de la fase regular de la Liga Endesa entre el Bàsquet Girona y el Dreamland Gran Canaria, que comenzará a partir de las 11:00 horas (en directo por DAZN) en Fontajau.

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Dreamland Gran Canaria reacciona en el primer cuarto en Fontajau (23-23)

El Dreamland Gran Canaria reacciona en el primer cuarto en Fontajau (23-23)