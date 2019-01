Balvin: «Hay mejoría, solo hacen falta un par de resultados positivos»

— En la triple derrota que sufrió el Gran Canaria la semana pasada hay un claro denominador común; el equipo ha ido claramente de más a menos...

— Estoy de acuerdo con eso de que hemos ido a menos. Contra el Real Madrid se puede decir que luchamos hasta el final, pero contra los equipos grandes los detalles te castigan y es lo que pasó; metieron puntos muy importantes en la recta final y nosotros no, aunque no se puede decir nada de la actitud del equipo. Con Baskonia, que solo contaban con siete jugadores, fue más una cosa de nosotros. Nos está pasando un poco como el año pasado, que fuera de casa somos un equipo diferente, aunque en muchas ocasiones, los resultados son más crueles que la sensación que hemos dejado en la cancha. Contra Valencia estuvimos luchando muy bien durante muchos minutos, pero en los últimos cinco ellos llegaron con más energía y se llevaron la victoria.

— Concluye toda una primera vuelta sin que el equipo haya ganado fuera. ¿Cómo lo puede explicar?

— El ritmo de partidos que llevamos es mucho más alto que el de años pasados y no es fácil. El físico al final lo paga y aunque uno cree que está bien, en ciertos momentos del partido sí que se nota ese desgaste.

— La Euroliga exige el doble, claro...

— Obviamente, estamos jugando las dos mejores competiciones del mundo sin tener en cuenta la NBA y por eso tenemos que estar muy preparados físicamente para afrontarlas. Ya les pasó, por ejemplo, el año pasado al Valencia. No quiero usar esa referencia como excusa, pero la actual Euroliga es muy exigente y pocos en nuestro equipo habíamos pasado por esta experiencia.

— Uno mira la clasificación del Herbalife en la ACB y es preocupante.

— Claro que es preocupante, no nos hemos clasificado para la Copa, que era uno de nuestros objetivos, y estamos sufriendo bastante la exigencia de la Euroliga, que no quiero utilizar ni mucho menos como excusa. Es lo que hay, tenemos que aceptar esta situación, hemos tocado fondo y creo, como cosa positiva, que ahora el equipo no puede bajar más el nivel de rendimiento. Con Víctor García estamos cada día mejor, defendiendo mejor y en la mayoría de las últimos partidos se nos han ido en los últimos cinco o seis minutos. Ahora vienen semanas más tranquilas con la que podemos recuperar más y preparar mejor los duelos.

— Y sin embargo en la Euroliga incluso me atrevería a decir que es una sorpresa las seis victorias.

— El tema es que en la ACB tienes expectativas altas y no las estás logrando, y en la Euroliga no las tienes y no están saliendo del todo mal las cosas. Pero yo no creo que sea ninguna sorpresa, porque en la Euroliga, al igual que en la ACB, cualquiera le puede ganar a cualquiera.

— En el apartado individual se le ve bien, con buenos números y aportando tanto en puntos como en rebotes.

— Sí, creo que lo que me hace falta es más regularidad. Siempre intento aportar todo lo máximo que puedo al equipo y en eso me centro.

— Semana, otra más, exigente. Por orden, primero toca recibir al Fenerbahce de Obradovic, líder de la Euroliga. Y luego al Murcia en la ACB, el partido que más importa a estas alturas.

— El problema es que no podemos centrarnos solo en el partido de ACB porque antes hay uno de Euroliga. Lo ideal sería jugar primero el partido del Murcia, pero eso no lo podemos cambiar así que hay que afrontarlo así. Lógicamente sabemos que el de la Liga Endesa es el que más nos interesa, y aunque espero luchar en ambos lo más importante se juega el domingo.

— ¿Un Murcia que, al igual que el Granca, ocupa un puesto no acorde a su buena plantilla, no cree?

— Precisamente creo que los equipos más peligrosos son los que juegan por debajo de sus expectativas y el Murcia es uno de ellos, un equipo que no está en la posición que se espera, que el año pasado luchó por un puesto en la Copa pero que este está abajo como nosotros. Los dos equipos sabemos que nos jugamos la vida en este partido y contra eso solo queda pelear para ganar.

— Lo de no estar en la Copa este año es un palo grande.

— Sí, lo es. Este año además es en Madrid, una ciudad que me encanta y donde tengo muchos amigos... Me da mucha rabia y pena no haberlo logrado, pero es lo que hay y tenemos que aceptarlo, pasar página lo antes posible y mirar lo siguiente.

— ¿Al aficionado qué mensaje se le puede dar en estos momentos delicados donde no acompañan los resultados?

— Yo solo puedo agradecer a cada uno de esos aficionados que viene a vernos. El día de Reyes, por ejemplo, que era una fecha muy complicada les di las gracias a los que vinieron en las redes sociales aunque fuera la peor entrada de la temporada.

— ¿Sea cual sea al número, cualquier apoyo desde la grada es siempre bien recibida y se nota, no cree?

— Claro que lo notamos. Entiendo que el Real Madrid atrae más gente que, por poner un ejemplo y con mucho respeto, el Burgos. Los grandes son los grandes y eso siempre va a pasar. Entiendo que no se pueda venir siempre, pero realmente el aficionado de verdad siempre intenta venir a apoyarnos y por eso mi agradecimiento.

— ¿Entiende el desencanto que hay en una parte de ella entonces?

— Claro que lo entiendo, como también entiendo que el que viene lo hace para animarnos y no al contrario. La afición nos ayuda mucho, te sube la moral en los momentos más delicados y te exige mucho más.

— Sí, se ha vuelvo más exigente...

— Sí, y con eso no tengo ningún problema porque nosotros también somos exigentes. Entiendo que la afición está acostumbrada a buenos años y quieren seguir en esa línea, pero también tiene que entender y respetar que no es una situación fácil para nosotros.

— ¿Es optimista con el resto de temporada que aún queda por jugarse? ¿Ve al equipo en el Playoff de la ACB?

— Sí, creo que estamos mejorando y lo único que nos falta es que nos acompañen los resultados. Tenemos que ser más consistentes, más fuertes en nuestra casa y prepararnos para jugar partidos difíciles lejos de la isla en el tramo final de la temporada. Ahora tenemos que concentrarnos en acabar bien la Euroliga, sin perder de vista los partidos de la ACB lógicamente, y cuando terminemos nuestra participación en Europa nos podemos concentrar solo en la Liga Endesa. No quiero hablar ahora del Playoff, pero lógicamente es nuestro objetivo y si hacemos bien nuestro trabajo seguramente podremos alcanzarlo. Ahora estamos en dónde estamos, hay que ser realistas e ir partido a partido.