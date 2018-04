Balvin: «El objetivo es meternos en el ‘Playoff’, donde estamos ahora»

— Sí, supongo que buscan eso, pero lo que pasa es que en los dos últimos años, si no me equivoco, es el sexto entrenador que tiene el equipo y lo mejor siempre en estos casos es buscar la continuidad de un técnico. Pero entiendo que ahora la situación en la que está el club es muy difícil y hay que buscar la solución más rápida, que es precisamente esa.

— Sí, en Sevilla viví mi primera experiencia fuera de mi país y la gente, especialmente en el club, me recibió con mucho cariño y me ayudaron mucho. Por supuesto es un lugar muy especial y siempre lo será porque pasé seis años maravillosos. Allí viví una de las mejores experiencias de mi carrera deportiva.

«Reaccionamos ante el Murcia. Hicimos bien muchas cosas»

— Mirando la plantilla que posee sorprende un poco su situación. Hay jugadores muy buenos y de contrastada calidad y experiencia, ¿no cree?

— Sí, tienen una buena plantilla. Pero muchas veces pasa que sobre el papel tienes un equipo que pinta espectacular y luego en la pista no se ve reflejado; al igual que al revés, como cuando nos metimos en el Playoff con la plantilla más joven de la ACB... La calidad de la plantilla no te da resultados porque lo más importante es buscar luego la química. Desconozco los problemas que puedan tener porque no estoy allí y tampoco me quiero meter a valorarlo, pero por la calidad de plantilla que tiene está claro que, aunque ya igual es muy tarde, deberían de sacar buenos resultados en este tramo final.

— Ya se impusieron en el Arena. ¿Eso les pone más en aviso?

— En esta liga si el primero no respeta al último puede perder perfectamente, y da igual si juegas fuera o en casa. En el partido con el Betis no nos activamos bien, también veníamos de unos cuantos partidos fuera y era en Navidad, pero eso no es ninguna excusa. Antes de ese partido éramos el único equipo que no había perdido en casa...

— ¿Qué partido espera en Sevilla?

— Bueno, ellos van a intentar ganar sea como sea ya que se juegan la vida, pero nosotros también nos la jugamos aunque sea por objetivos diferentes. Por la tanto tenemos que apretar bien los dientes para intentar sacar el partido. Para los dos es importante este triunfo y espero que seamos nosotros el que se lleve la victoria.

— Jugar por necesidad siempre es más arriesgado y difícil que hacerlo por ambición, ¿no cree?

— Sí, claro. La situación del Betis es mucha más complicada que la nuestra.

— La victoria ante el UCAM Murcia era muy necesaria.

— Hemos reaccionado con esa victoria. Las tres derrotas seguidas nos sentaron como una buena hostia en la cara para reaccionar y al fin hemos podido despertarnos.

— ¿Qué se hizo bien para volver a la senda del triunfo?

— Hicimos muchas cosas bien, sobre todo la defensa y el rebote. Y esa es la línea que debemos seguir ahora en los próximos partidos. Hay que mantenerlo

— Está claro lo que se fallaba, pero luego hay que hacerlo...

— Exactamente. La teoría se sabe pero luego hay que hacerlo en la pista. Y hacerlo bien.

— ¿Intentar alcanzar una plaza de Playoff al título como cabeza de serie es aún un objetivo para el Gran Canaria?

— El objetivo siempre ha sido meternos en el Playoff, donde estamos ahora mismo. A partir de ahora lo que hay que hacer es mantenerlo e ir mirando a dónde podemos llegar. No debemos descartar nada, pero ahora mismo el Valencia, que es cuarto, está a tres victoria de nosotros, con lo cual será difícil, eso está claro.

— Los cuatro de arriba están muy fuertes y regulares.

— El Real Madrid está muy por encima de todos; el Baskonia ha hecho los deberes desde que cambiaron el entrenador; el Barcelona más de lo mismo con Pesic; y el Valencia ahora ya con un partido semanal tiene más continuidad... Pero en esta Liga Enesa está claro que no hay partido fácil, tanto con los de arriba como con los de abajo.