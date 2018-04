Báez reclama «mejorar nuestro juego»

«Ellos mantuvieron la calma cuando hicimos la remontada porque fuimos perdiendo todo el partido, algo que para nosotros es inusual en casa, donde tendemos a jugar mucho mejor, sobre todo en ataque. Esa tranquilidad para continuar realizando su juego hizo que consiguieran la victoria. Cometimos un par de errores que, normalmente, tendemos a ejecutarlo bastante bien», argumentó.

A pesar de los tropiezos del UCAM Murcia, MoraBanc Andorra y Montakit Fuenlabrada, el capitán amarillo, que firmó ocho puntos, cuatro rebotes, cinco asistencias y 14 de valoración ante el plantel aurinegro, incidió en que «habíamos comentado en las últimas semanas que estamos preocupados por nuestro juego. No me interesa lo que hagan los otros equipos a día de hoy. No me importa, como decimos los dominicanos, lo único que me importa es cómo estamos y cómo juguemos. Es un momento para estar dolidos, recapacitar y seguir pensando en mejorar nuestro juego, que llevo semanas diciéndolo, y quiero seguir dándole continuidad a eso porque, si queremos seguir compitiendo con los buenos, hay que pensar en nosotros ser mejores».

«Estoy dolido por la derrota, no me sienta bien desde que llegué al club, es una rivalidad buena, pero hay que ganar. Y más en nuestra casa que somos fuertes, la mayoría de las veces competimos y es la segunda vez consecutiva que nos ganan», recordó.

Asimismo, Báez admitió que «tenemos que sufrirlo, pero toca recapacitar y recuperar las sensaciones para salir a los partidos con más confianza y fluidez. Hemos perdido confianza porque hemos hecho partidos que no son exactamente como nos gustaría. Tenemos que mentalizarnos, pasar página y pensar en positivo para mejorar».