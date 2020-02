Ante el líder, Mirotic y todo lo demás

Es por sí solo el montenegrino motivo de reclamo mayor para no perderse la cita de este domingo en el recinto de Siete Palmas. Pero llega con mucho más el Barça de Svetislav Pesic a la isla. Para empezar, con el liderato. Ese que le arrebató la semana pasada al Real Madrid con un triunfo muy trabajado en Tenerife ante un Iberostar brillante este curso y que no se lo puso fácil (83-87).

Se trae dos victorias consecutivas, también de mucho mérito, en la Euroliga. Ganó el martes en Valencia por la mínima (76-77), y también el viernes al Armani Exchange Milán del Chacho Rodríguez, en el Palau, por un también ajustado 84-80.

Y, aunque con ausencias notables (al lesionado y examarillo Pangos se une Heurtel, con con un esguince en el tobillo izquierdo), se trae sobre todo un equipazo. Nada nuevo siempre que se trata del grupo culé. A Mirotic, que asusta nada más nombrarlo, se unen piezas brillantes como Brandon Davies, Pau Rivas, Adam Hanga, Malcolm Delaney, Ante Tomic o el siempre querido Kyle Kuric, que se llevará el enésimo aplauso de una grada que nunca le olvidará por los siglos de los siglos.

Todo eso se le viene encima a un Gran Canaria que se quedó a medias en Fuenlabrada, por aquello de suspenderse el partido de la pasada semana, pero que aún recuerda su último y maravilloso encuentro ante el RETAbet Bilbao Basket, donde su mejor defensa le sirvió para firmar el mejor encuentro, de largo, de la actual temporada (92-54).

Ninguno de aquel duelo de hace solo dos semanas se perderá la cita de esta tarde. Contará con todos sus guerreros Fotis Katsikaris –el recién aterrizado Emmanuel Lecomte al margen, por cuestiones lógicas– para intentar siempre una proeza cada vez que se mide a un grande. Le sale las cuentas al profesional griego para ganar bajo una fórmula tan simple como difícil. Estima el técnico de los claretianos que su equipo necesita jugar «muy, muy, bien» y que, además, el Barça «lo haga mal».

Pero tiene muchas batallas ya Katsikaris como para saber que si bien lo primero puede pasar, como se demostró ante el Bilbao, lo segundo muy posiblemente no será así.

No pierde sin embargo la esperanza en un grupo capaz de lo bueno y también de lo malo este curso. Las numerosas desconexiones le están pasando factura a un Herbalife que en Barcelona, por ejemplo, fue fulminado en cuestión de minutos, justo cuando se desactivó mientras el Barça le pasaba por encima (89-75).

Pero el tiempo ha pasado desde aquel 20 de octubre del pasado año. Y, sobre todo, este es ahora otro Herbalfie Gran Canaria. O al menos eso es lo que espera una afición que vestirá de gala el Arena para intentar junto a sus guerreros la hazaña. Porque si al equipo no le queda otra que dejar ver su mejor versión, la grada tiene también trabajo extra ante la galaxia azulgranas. Desde esa sinfonía solo es creíble tumbar al líder. Un Barça que suma más victorias (15) que derrotas (13) en territorio grancanario y que no pierde desde el 2017 (95-82). En los dos últimos cursos no ha tenido piedad de los locales: 77-93 y 77-97. A la tercera toca alegría.