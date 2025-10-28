Angola: «Estoy buscando ser el jugador que soy, acoplándome a lo que Jaka necesita para el equipo» El escolta colombiano del Dreamland Gran Canaria confía en el trabajo coral para revertir el inicio desalentador en la Liga Endesa con tres derrotas en las cuatro primeras jornadas de la fase regular 2025-2026 | «Tenemos que estar más unidos y juntos para salir de este pequeño bache», destaca a este periódico

–El Dreamland Gran Canaria presenta un balance de una victoria (BAXI Manresa) y tres derrotas (Real Madrid, Unicaja y Bàsquet Girona) en la fase regular de la Liga Endesa 2025-2026. ¿Qué valoración hace de este arranque liguero?

–Creo que hemos empezado un poco lento. Tenemos un muy buen equipo y somos una gran familia desde la directiva hasta el cuerpo técnico y la plantilla, pero desafortunadamente han sido partidos en los que no hemos entrado concentrados. Ya sabemos que la ACB desde el último hasta el primer equipo te pegan en cualquier día. Si no estamos concentrados, pues es lo que se ha visto hasta este momento. Creo que tenemos que reenfocarnos, volver a lo que queremos trabajar y lo que queremos hacer, que es cumplir los objetivos.

–¿Qué motivos argumenta el club claretiano a nivel interno?

–Nada, en el basket se gana y se pierde, pero perder así es algo que te desconsuela un poco. Creo que hay que estar positivos y seguir trabajando en el día a día para tratar de acomodarnos un poco más. Tenemos tres o cuatro jugadores nuevos en el equipo que tenemos que acoplarnos de una mejor manera. La idea es confiar y creer en lo que el entrenador (Jaka Lakovic) está haciendo y lo que el equipo quiere hacer. Tenemos que estar como una familia, creo que al estar más unidos y más juntos tenemos la opción de salir de este pequeño bache en el que estamos. Está empezando la liga y quedan muchos partidos. La idea es jugar nuestro mejor baloncesto pronto. Tenemos una familia muy bonita desde Suli (encargado de material) hasta Savané (presidente). Todos queremos lo mejor para el club y hay que seguir trabajando y sacar lo mejor de nosotros.

–Tras tres encuentros de cuatro lejos de la isla en la Liga ACB, la hoja de ruta amarilla variará en noviembre con tres citas de cuatro en el Gran Canaria Arena (MoraBanc Andorra, Joventut y Barça, mientras que visitará al Río Breogán. Toca reaccionar ante sus aficionados, ¿no?

–Creo que jugar en casa siempre te ayuda, eso es importante, pero no podemos poner como excusa ir a Girona y perder un partido en el que podríamos haber ganado con un poquito más de concentración. Está muy bien que ahora tenemos tres partidos importantes en casa y que tenemos que ganarlos por ese plus que te da. Espero que la gente pueda venir a acompañarnos y apoyarnos. Ya digo que la idea es trabajar día a día para el siguiente partido, ganarlo y continuar sumando para lo que viene.

–Es su estreno en la Liga Endesa, considerada la mejor de Europa y la segunda mejor del mundo tras la NBA. ¿Cómo se está sintiendo? ¿Qué diferencias ve con respecto a otras ligas europeas en las que compitió?

–Me siento muy bien. Sí, es la mejor liga de Europa y la adaptación está yendo muy bien. Estoy buscando ser el jugador que soy, soy nuevo en el equipo y estoy intentando acoplarme a lo que el entrenador necesita para el equipo. Vengo a trabajar cada día con ganas de ayudar al equipo y eso es lo que intento hacer todos los días.

–¿Está satisfecho con su rol a las órdenes de Jaka Lakovic?

–Sí, cada uno tiene su rol en el equipo. Jaka hace un buen trabajo para tener a sus jugadores en su rol y saca lo mejor de ellos. Como digo, estamos empezando y hay que ver qué se viene de aquí para adelante.

–Isaiah Wong manifestó en una entrevista a este periódico que usted es un líder dentro y fuera de la pista. ¿Considera que tiene esa importancia?

–Creo que soy uno de los jugadores más experimentados en el equipo por mi carrera deportiva, y también los compañeros de equipo confían en mí y saben de la capacidad y la potencia que tengo para poder ser un líder. Creo que todos somos un líder en nuestro rol. La verdad es que tenemos un capitán que nos habla mucho que es Miqui (Salvó) y lleva aquí mucho tiempo. Nico (Brussino) habla mucho con nosotros también en el equipo. Somos jugadores nuevos en la ACB e intentamos acoplarnos de la mejor manera. Trato de ayudar mucho a mis compañeros también. Como digo, tengo una experiencia bastante larga en Europa y creo que para eso me trajeron aquí también, para poder aportar dentro y fuera de la pista. Es lo que trato de hacer.

–¿Qué piensa del escolta norteamericano? ¿Y del plantel confeccionado para este ejercicio?

–Isaiah es un jugador que tiene muchísimo talento, es un anotador innato y un jugador que necesitamos en el equipo en su mejor forma y manera. Creo que siendo su primer año desde el principio de temporada en Europa es importante que todos lo acojamos y lo llevemos por el camino porque en la Liga ACB el scouting es muy difícil. Tiene un talento impresionante y creo que nos va ayudar muchísimo esta temporada. El cuanto al equipo, tenemos que empezar a engrasarnos un poquito más. Estamos comenzando, pero con el entrenador, con el cuerpo técnico y con la gente que hay, algo muy importante que tenemos que hacer como jugadores es confiar y estar juntos de la mejor manera.

–Por otro lado, el Club Baloncesto Gran Canaria firma un debut contundente en la Basketball Champions League, siendo el líder invicto del grupo H con un pleno de tres triunfos. Usted conoce bien está competición. ¿Qué análisis hace de este torneo continental? ¿Qué posibilidades le ve al Granca de llegar a la Final Four o conquistar la BCL?

–Una de nuestras metas es llegar a la Final Four. Creo el inicio de la Champions League es un poco complicado siempre por los viajes, y más estando tan lejos de estos lugares. Es muy importante seguir ganando y sumando triunfos porque te da la confianza y la motivación para continuar trabajando. Todavía quedan tres partidos de grupo y tenemos que ir con todo para terminar primeros, que es la primera meta a corto plazo, y ya esperar qué se viene después.

–¿Cómo es el municipio colombiano de Villanueva? ¿A qué edad comenzó a jugar al baloncesto?

–Villanueva es un pueblo muy pequeño en el sur de Casanare. Ahora hay 50.000 habitantes, pero cuando yo salí del pueblo había 20.000 o 25.000. Antes practicaba muchos deportes, hacía fútbol, natación, ciclismo, atletismo... Hice todos los deportes solo para poder estar fuera de algunas cosas que no eran del gusto de nadie. Creo que lo de estar al margen de la ley fue algo muy difícil para mi crecimiento en Villanueva y a los 14 años me fui a Villavicencio. Empecé a jugar al baloncesto por mis padres, ambos jugaban, y me gustó por ellos.

–¿Qué tal los años universitarios en Estados Unidos? ¿En qué se licenció en Florida State?

–Me licencié en Ciencias Sociales. Fueron seis o siete años muy importantes para mi carrera en Estados Unidos desde estar en el High School en Findlay Prep. Llegar a Estados Unidos y no hablar inglés fue lo que me motivó para seguir trabajando todos los días para poder aprender el idioma. Me llenó para poner unas bases para mí y llegar a donde estoy hoy en día. Luego estar en Florida State y en los Orlando Magic fueron cosas importantes en mi carrera y, por eso, estoy aquí.

–A nivel personal, ¿le influye mucho a uno ser drafteado o no para ir a la NBA?

–La realidad es que en ese entonces yo pensaba mucho en el Draft, pero después no estuve por cosas que no puedo controlar. A partir de ahí, te bajas un poco, pero piensas que hay muchas partes en el mundo en las que puedes jugar al basket. Si eres bueno, la NBA te va a encontrar, yo creo que encontré mi camino en Europa y estoy muy contento de poder jugar para el Gran Canaria hoy en día.

–Aterrizó en Europa en el año 2019, pasando por las competiciones de Bélgica, Serbia, Grecia, Turquía e Israel. ¿Qué le ha aportado Europa estos años?

–Ha sido una experiencia muy bonita jugar en equipos muy importantes. Casi tuve la oportunidad de jugar en la Euroliga, pero no fue por motivos míos personales ni de corazón como lo dijeron ellos (Maccabi Tel Aviv) porque sino no estaría jugando en el equipo rival de ese club. Creo que he conocido muchos lugares en Europa, he disfrutado de muchas culturas y estoy muy contento. El hecho de poder estar en clubes europeos de los grandes como el Galatasaray o el Partizán, ganar una FIBA Eurocopa con un equipo pequeño de Israel como el Ziona, llevarlos a ganar un título fue algo muy importante para mi carrera. Como dije antes, con la experiencia que he conseguido quiero aportar lo mejor para mí y para el equipo para ganar algún título con el Gran Canaria, es un equipo que siempre está luchando por estar en la punta y luchar por títulos, y esa es la idea.

–A sus 31 años se adentra en la Liga Endesa. ¿Por qué no se dio antes esta oportunidad?

–He tenido muchas oportunidades de poder venir a la Liga Endesa, pero decidí irme a Israel y luego volver a Turquía. Esta temporada ya se dio la oportunidad y creo que con 31 años ya tengo que buscar un lugar donde sea un poco más estable para mí, no estar moviéndome de equipo a equipo, ya con mi esposa es española y queremos buscar un futuro más para nosotros, pensar en la familia es algo importante para mí. Siempre he querido ir a un equipo que luche por estar entre la media y la parte alta de la tabla y creo que el Gran Canaria ganó la Eurocopa, fue finalista la pasada temporada, siempre está peleando por cosas en la Copa del Rey. Creo que es muy bonito estar en un equipo así.

–Nombró antes a Israel. Empezó el pasado curso en el Hapoel Tel Aviv que le arrebató el entorchado de la BKT EuroCup al Granca, pero se marchó durante ese ejercicio. No sería fácil jugar ahí por la situación, ¿no?

–No, hubo problemas fuera del equipo porque perdimos la final contra el Maccabi la pasada temporada y tuve unos partidos muy flojos. Creo que eso ayudó a que no pudiera jugar y, al final, tú quieres hacerlo. Soy un jugador que puede aportar en cualquier equipo, tengo experiencia y la capacidad de jugar en las posiciones que me pongas, puedo jugar en varias posiciones. Ese año era muy difícil porque el equipo trajo jugadores con mucho nombre y recorrido, así que decidí irme al Turk Telekom en Turquía, y creo que eso me dio una oportunidad muy importante para mí.

–No es el primer colombiano en el Granca. Juan Palacios defendió jugó en la campaña 2011-2012. Pudimos verlos entrenando juntos el pasado verano en Colombia. ¿Habló con él?

–Juan es una persona que le ha dado mucho al basket de Colombia. Es una leyenda y el mejor jugador de la historia de Colombia. Es mi amigo y es como mi hermano. Desde que salí de Colombia siempre hemos estado hablando para ver cómo estamos. Coincidí con él en el Karsiyaka turco. Me siento muy orgulloso de poder decir que es una de las leyendas del basket de Colombia.

–¿Qué objetivos se marca a nivel personal y colectivo este curso?

–A nivel personal es poder ayudar al equipo a estar en lo más alto que podamos y ganar títulos. Vine a la Liga Endesa para poder quedarme y he encontrado un equipo importante, una familia, y espero poder competir y estar mucho tiempo aquí. A nivel del equipo buscamos objetivos a corto plazo, ganar el grupo de la BCL, llegar a la Copa del Rey, luego buscar un Top 16 y una Final Four. Creo que es algo importante que tenemos que trabajar día a día para poder lograrlo y eso estamos haciendo. Sé que empezamos un poco mal con el 1-3, no creo que sea el inicio indicado para un equipo como el Gran Canaria, pero estamos trabajando para poder cambiar eso.

–Una de las grandes ilusiones de la afición es ir a la Copa de Rey, es como el momento subrayado de la temporada. ¿Qué le dice a esos aficionados para que este sábado (MoraBanc Andorra a las 19:00 horas) empiecen a disfrutar de alegrías en casa?

–Que confíen en nosotros porque estamos trabajando día a día para poder darles una alegría, jugamos para que el espectáculo sea bonito para ellos, para ganar partidos, para que los niños vengan y tengan una alegría con la que irse a casa. Como digo, hay que trabajar día a día todos juntos, somos una familia, los fans también, y queremos trabajar para que ellos estén felices también.