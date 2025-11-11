Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 12 de noviembre de 2025
Albicy ya es el líder histórico del Gran Canaria en el apartado de asistencias. ACB Photo

Albicy ya es el rey de la asistencia en el Gran Canaria: 1.186 pases de canasta contemplan al capitán

Baloncesto ·

El jugador francés, con las cinco asistencias repartidas ante Río Breogán, se convierte en el mejor pasador de la historia del club en la élite, superando en dos a otra leyenda del club: Albert Oliver

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 11 de noviembre 2025, 23:50

Una canasta hace feliz a un jugador. Una asistencia hace feliz a dos. Y Andrew Albicy ha hecho feliz, a algún compañero amarillo, un total de 1.186 veces. Porque son 1.186 las asistencias que el base galo ha repartido desde que en el verano de 2020 aterrizara para llevar las manijas de la nave grancanaria, convirtiéndose así en poco más de cinco temporadas en el máximo asistente de la historia del Club Baloncesto Gran Canaria en la élite del baloncesto nacional e internacional.

Con las cinco asistencias que repartió el pasado sábado ante Río Breogán, Andrew Albicy alcanza las 1.186 y supera así las 1.184 de Albert Oliver. En el desglose total, encontramos que el base internacional francés ha repartido 707 pases de canasta en Liga Endesa, 461 en competiciones internacionales, y 18 en Copa del Rey. Por su parte, Oliver, hasta ahora mejor pasador de la historia del club, asistió en 734 ocasiones en Liga Endesa; 394 veces en competiciones internacionales; 28 veces en Supercopa Endesa; y en otras 28 ocasiones en Copa del Rey.

En el tercer lugar del podio encontramos a Tomás Bellas, que repartió como jugador amarillo un total de 839 asistencias de canasta, siendo también el tercero en el apartado doméstico. El cuarto lugar lo ocupa el base estadounidense que mayor huella estadística ha dejado en su paso por la isla: Marcus Norris, con 701 asistencias. Y, en el quinto lugar, surge la figura de otro jugador en activo: Nico Brussino, que en su periplo en Gran Canaria ha repartido ya 616 pases a canasta entre competiciones domésticas e internacionales.

Capitán de la nave grancanaria, Andrew Albicy es historia viva del conjunto dirigido por Jaka Lakovic. Su intensidad física le permitió ganarse el calor de una afición amarilla que tuvo que esperar un tiempo para poder verle en acción, ya que el hoy vecino de Arucas aterrizó en la isla en plena época COVID. Hoy, en 2026, Albicy es uno de los referentes del Dreamland Gran Canaria y uno de los jugadores más queridos por la Marea Amarilla.

