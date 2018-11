A evitar más resbalones en Europa

Los claretianos reciben en su guarida, donde ha firmado sus únicas dos victorias de la competición (Barça y Maccabi) al FC Bayern Munich, el grupo teutón que, en las ocho jornadas disputadas, solo suma un triunfo más que los amarillos (tres).

El regreso de Radicevic, que se estrenó el martes ante el Real Madrid, será una de las novedades en la rotación amarilla. Al base serbio se vio muy integrado ante el actual campeón de la competición, y teniendo en cuenta sus pocos días para aprender los nuevos sistemas de juego de Salva Maldonado, entrenador jefe de los claretianos, su aportación de dos puntos, tres rebotes y, lo mejor, seis asistencias son toda una declaración de intenciones de lo que puede aportar a la rotación.

Radicevic se estrena de nuevo en casa, ante una afición más exigente que de costumbre con su equipo tras una temporada irregular, pero lo hace allí donde el Granca se siente mucho más cómodo, donde ha sumando todos sus triunfos este curso y donde esta noche espera darse una nueva alegría en la máxima competición europea por equipos.

Volverán a ser baja los lesionados Luke Nelson y Luke Fischer. El pívot confirmaba que sufre una rotura fibrilar de siete centímetros en el músculo semimembranoso de los isquiotibiales, con lo que se estima, según el club claretiano, «que el jugador esté de baja un periodo aproximado de cuatro semanas, en función de la evolución la lesión».

El Bayern Munich no lo podrá fácil, ni mucho menos. Liderado desde el banquillo por el montenegrino Dejan Radonjic, posee en su rotación una mezcla entre americanos, serbios y alemanes donde destacan dos caras conocidas por su paso en la ACB, como son los casos de Vladimir Lucic (exjugador del Valencia) y Petteri Koponen (ex del Barcelona, donde no terminó de acloparse).

Capaz de ganar en su casa a equipos como el Panathinaikos (80-79), Kirolbet Baskonia (77-71) y Darussafaka (116-70), el Bayern busca hoy en Gran Canaria su primer triunfo a domicilio, donde ha sido superado por el Barça Lassa (83-73) y Fenerbahce (88-84), cayendo además en su guarida ante Efes (71-90), CSKA Moscú (79-93) y, el martes, ante el Olympiacos (62-72).

Con el reto de darse una nueva alegría al cuerpo, pero mirando de reojo también el duelo del sábado ante el Estudiantes en la Liga Endesa, donde ya el Herbalife está obligado a ganar no para seguir teniendo opciones a disputar la Copa del Rey sino para no caer en los puestos de descenso, el conjunto amarillo encara una nueva cita con la historia, con la Euroliga, con un torneo donde en casa está sacando nota alta a sabiendas de que disfruta de una fiesta ajena. Y esta vez, mejor aún, en un parqué que garantiza mejor espectáculo y menos sustos.