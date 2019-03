13 finales para evitar la tragedia

Siete de ellas serán a domicilio, donde el cuadro amarillo no ha ganado aún. Y la primera nada menos que en Tenerife, en un Santiago Martín de La Laguna donde le aguarda un ambientazo de lujo, un Iberostar al alza y un último recuerdo de pesadilla, aún en la mente de muchos tras el 92-71 de la temporada pasada.

El derbi, más que nunca, debe ser un punto de inflexión necesario y obligatorio. Al Herbalife le urge un triunfo redentor para calmar su complicada situación, para por fin poder sonreír lejos de Gran Canaria, y no hay mejor escenario que el de La Laguna para lograrlo todo de golpe.

Una nueva derrota, sin embargo, lo puede meter de lleno en la zona de descenso, ahora mismo fuera de ella por pura cuestión de basket-average.

Y tras el derbi, el calendario no aflojará. Seis días después visitará el Arena el Unicaja de Casimiro, el técnico que llevó al club a la Euroliga y por el que sin embargo no se apostó, no lo suficiente al menos, por su continuidad. Luego le tocará visitar Andorra, tierra donde nunca ha ganado el grupo claretiano (cinco derrotas), antes de recibir a dos grandes: Valencia y Real Madrid.

La visita al Fuenlabrada, en la jornada 27, podría ser definitiva a esas alturas, lo que supone un plus de presión que, visto lo visto este curso, no se le está dando nada bien a los grancanarios.

El Manresa, equipo revelación del curso por méritos propios, será el siguiente en pisar el Arena antes de visitar al Estudiantes, otro de los conjuntos que está brillando este año.

Más difícil todavía en la jornada 30 con la visita del actual líder FC Barça Lassa, y otro feudo complicado para la 31, el del Obradoiro, mientras que en la 32 la visita al Cafés Candelas Breogán se antoja, si todo sigue como hasta ahora, a vida o muerte.

El Tecnyconta Zaragoza del grancanario Fabio Santana, Fran Vázquez, Nacho Martín y Bo McCalebb, todos ellos con pasado claretiano, será el último en visitar el recinto de Siete Palmas para, caprichos del destino, cerrar el curso visitando al Murcia, con el que a día de hoy pugna por escapar del descenso.