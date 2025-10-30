Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El PB Miguel Pérez podría enfrentarse al PA Kevin Acosta y ser decisivo Pedro Reyes

Castro Morales y Castillo abren el fuego liguero en Primera

Lucha canaria ·

También se inicia la competición de Segunda

Pedro Reyes

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:51

Comenta

Este viernes a las 21.00 horas en Lomo Cementerio de Telde, comienza la competición liguera en la máxima categoría, la Liga Cabildo Insular de Gran Canaria, donde el Castro Morales recibe al Castillo, que no podrá contar por lesión con su puntal C Rayco Santiago. El duelo cuenta con el aliciente del previsible enfrentamiento entre el PA local Kevin Acosta y el PB visitante Miguel Pérez, además de ver hasta dónde llega el nuevo fichaje de los amarillos, el PC Añaterve Abreu, que tendrá mucho trabajo, no en vano la potencia de las primeras sillas teldenses hará que se vayan en el marcador.

El sábado a las 20 horas en el Municipal, el Gáldar Ybarra se las verá con el Almogarén de Valsequillo, en un choque de altos vuelos, donde los dos gallitos van calibrar sus posibilidades en la competición. El duelo entre puntales Alberto Zamora y Álvaro Déniz podría ser decisivo y la clave del choque.

También se inicia la liga insular en la Segunda categoría, donde todas las luchadas se disputarán este viernes a las 21 horas. En el terrero Tomás el Bombero de Lomo de los Frailes, el Santa Rita se mide al Unión Agüimes, ambos con novedades en sus plantillas y candidatos a todos al menos a priori , mientras que, en el Francisco Hernández de Montaña Cardones, los Guanches, con la plantilla del pasado año en tercera, recibe al peligroso Maninidra, que buscará sus tres primeros puntos, en un choque que se percibe igualado. Otro tanto podemos decir de la luchada que tendrá lugar en la Gallera del López Socas, terrero Santiago Ojeda, pues el Guanarteme y un Roque Nublo muy fortalecido por las incorporaciones, hace que se pueda ver una bonita luchada.

La tercera categoría va hacia su segunda jornada, tras el triunfo del Unión Sardina el pasado lunes por 12-9 ante el Unión Doctoral. El viernes en la Presa, el Adargoma querrá resarcirse de su patinazo del pasado sábado ante el Ajódar, que descansa esta semana y se medirá al peligroso Unión Sardina donde se verá hasta donde pueden llegar los de Octavio Díaz.

La competición femenina, la liga ABT comenzara el próximo mes de noviembre.

