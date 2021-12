El Castillo, pendiente de un tatami para poder luchar

Después de más de tres lustros, reaparece esta temporada el Castillo Club de Lucha, gracias a su alma mater, Pacuco Guedes y a la colaboración de algunos vecinos y luchadores, aunque estará esta campaña en el club como secretario. Dado que el terrero del Castillo, al no utilizarse, se construyó encima las pistas de pádel del complejo deportivo Vicente del Bosque, en la actualidad, están entrenando en dicho pabellón, en un tatami que no cumple con las medidas reglamentarias.

Como no llegaba el nuevo tatami que se suponía pondría el ayuntamiento del sur, el directivo Leroy Suárez, se reunía esta semana con el concejal de deportes Samuel Henríquez. Suárez comentaba a este periódico que «le comenté al concejal que el tatami que estamos utilizando para entrenar no nos servía para competir porque no tiene las dimensiones reglamentarias y la primera luchada es el 15 de enero. Se comprometió a conseguir uno o comprarlo, tomando nota de ello. Le ofrecí la opción del campo que tiene el Tinamar de arena, para montarlo los sábados, traer la arena y recogerlo el domingo, solo para las luchadas. Sería una solución parcial mientras el ayuntamiento consigue un tatami para poder competir. Le vi receptivo y me comenta que habrá una solución antes que comience la temporada y el Castillo luchará en San Bartolomé de Tirajana. Hubo alguna opción de luchar en Santa Lucía, en el campo del Doctoral o del Sardina, pero el concejal le comentó al personal de confianza que buscara la solución por un lado o por otro, pero que el equipo luche en su municipio».

Por su parte Pacuco Guedes, con otros directivos y colaboradores, también ha comenzado a moverse en busca de un tatami por otra vía, por si no llega la oficial, aunque, «confío en que el concejal lo consiga ya afecta a mucha gente pues el club cuenta con un equipo en categoría senior masculina, juvenil masculino y femenino, además de la escuela, con los más pequeños. Es un proyecto ilusionante, solo que nos faltan más apoyos».

Asimismo, cabe destacar que El Castillo ha sorprendido a todos con la vuelta de Loreto IV al vernáculo deporte, que hará las veces de mandador del equipo senior y es el regreso del gran puntal, que estaba un poco apartado de la lucha. Los sureños, además tendrán en Alberto Zamora a su destacado A y máximo referente, en su regreso a la isla, igual que su hermano Echedey, como Raúl Guedes, ambos destacados C. Recupera a luchadores, excelentes bregadores, como Rubén Bueno o Michel Hernández y cuenta con otros como Zevenzuí Bolaños o Bryan Rodríguez, para ser uno de los rivales a batir, al menos a priori.