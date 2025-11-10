Al Castillo le crecen los problemas: el puntal Rayco Santiago se va del equipo

Alega motivos personales en su decisión y su marcha causa un gran daño al club sureño, que lleva una campaña llena de incidencias

Al conjunto del Castillo parece que le han mirado mal, porque no sale de un problema para encontrarse con en otro en las últimas semanas.

Primero se le lesionan dos de los tres puntales, Rayco Santiago y Miguel Pérez, que siguen sin luchar y el pasado sábado abandona la luchada con molestias el único que le quedaba, el tinerfeño Añaterve Abreu, Pollo de La Orotava.

El club sigue luchando fuera del municipio por no tener en condiciones todavía el terrero de Aldea Blanca y está preparando una manifestación para que en San Bartolomé de Tirajana y en toda Canarias se conozca su situación deportiva, ya que ademas del perjuicio que está teniendo desde el punto de vista de los entrenamientos y del traslado de su afición, se une la pérdida de luchadores de base, niños y niñas que lo dejan por no tener un lugar más cercano donde acudir a practicar el vernáculo deporte.

La última ha venido este fin de semana cuando el puntal C Rayco Santiago, al que todavía le queda unas semanas para recuperarse, ha pedido abandonar la disciplina del equipo por motivos personales, habiendo quedado agradecido con el club y en especial con el mandador Paco, El Palmero, y con el expresidente Pacuco Guedes.

Con el expresidente que lo trajo, habló este periódico y declaraba: «Por parte mía solo tengo que mostrar palabras de agradecimiento a Rayco Santiago, ya que ha sido siempre un señor. Después tendrá mayor o menor acierto en la arena, pero nos ayudó a ganar el campeonato insular la pasada temporada. De él no tengo ni una mala palabra y puedo confirmar que el tema es una cuestión personal suya».

Para desligarse del club totalmente hay que arreglar la situación económica, pero Guedes pensaba que «eso no iba a ser un problema, ya que nunca lo hemos tenido y en este caso menos, porque siempre se ha portado muy bien, por lo que seguro se llegará a un acuerdo que satisfaga a todas las partes».

El bregador contestó amablemente a la pregunta de qué haría de aquí en adelante: «Cuando me recupere, que será en breve, si hay un equipo y me interesa, ficharé». Por lo cual desestima la idea de dejar la lucha canaria y si encuentra una oferta interesante que llene sus aspiraciones, se le verá en breve en los terreros.

Con la actual plantilla que tienen los sureños y la manera de planificación el club, deberán buscar un gran destacado A o un puntal C para equilibrar la misma, antes de la llegada de la liga regional, aunque el problema es que no hay en el mercado, salvo que alguno obtenga la baja del club en el que se encuentra en la actualidad.