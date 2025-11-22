Carlos Gimeno: «Ha sido un año fantástico, pero sé que aún puedo mejorar y ser campeón del mundo»

El saltador grancanario Carlos Gimeno lució sus últimos metales y éxitos en CANARIAS7, haciendo balance de 2025 y analizando los futuros retos para el próximo año.

Aunque lleva varios años destilando su clase en acantilados y enclaves costeros de los cinco continentes, lo cierto es que el grancanario Carlos Gimeno saltó de manera irremediable en el radar de propios y extraños este pasado verano con el subcampeonato mundial de Singapur, donde se quedó a las puertas de acariciar el cetro en la modalidad de 27 metros. Pero si eso no fuera suficiente, hace apenas dos meses se convirtió en el primer español en subir al podio de las Series Mundiales de la Red Bull Cliff Diving. A sus 36 años, parece que ha empezado a disfrutar de un camino que ha tenido un sinfín de éxitos, algún que otro bajonazo personal pero una infinita hoja de ruta que no ha dejado de progresar. A su juicio, aún le queda un lustro de competición y, como no, la inclusión de esta modalidad en un futuro no muy lejano en los Juegos le mantiene con un sueño más que latente.

-Entonces, el balance del año podemos decir que ha sido bueno...

-Ha sido fantástico. Pero sé que aún puedo hacerlo mejor, y me quedo con un balance muy positivo porque me gusta aprender de mis errores y sentir que estoy cerca de poder conseguirlo, de poder alcanzar el campeonato de Europa y del mundo. Por un lado está lo de Singapur, donde estuvo dominando todas las rondas y ya me veía campeón... Pero al final no estuve todo lo concentrado que debía. Cuando estaba realizando la posición del pino, que es mi especialidad, perdí por una milésimas el control y realicé un poco más rápido el salto, lo que hizo que la entrada al agua no fuera tan limpia. El campeón me ganó por solo tres puntos, lo que significa una o dos décimas de un juez en su puntuación. En definitiva, lo perdí por detalles. Por otro lado, están las Series Mundiales de Red Bull, que empecé con un discreto quinto puesto en Filipinas. Luego llegó el triunfo Polignano a Mare (Italia) que, sinceramente, me llenó mucho, a pocas semanas de los Mundiales de Singapur. Posteriormente fui sexto en Mostar (Bosnia-Herzegovina en el que, de nuevo, pequeños detalles de concentración me pasaron factura cuando estaba rozando la perfección. Creo que pequé un poco de confianza. Y al final, en Boston, me salió una competición superbuena, alcanzando la segunda plaza general.

-Parece que se fija más en los errores que en los méritos... pero a decir verdad, ha sido una temporada para enmarcar.

-Lo importante es que, en este largo recorrido, me gusta fijarme en las cosas en las que puedo mejorar, y siento que lo tengo en la mano. Estoy trabajando mucho en el tema de la concentración y el mindfulness. Es cuestión de canalizar esa energía y estoy convencido de que puedo aún mejorar. Y es que, en este recorrido, he disfrutado más de triunfos como el de Italia que de la clasificación general. Esa adrenalina y júbilo que se desata cuando lo consigues, sentir el himno nacional y cariño de la gente que te apoya... creo que eso es lo máximo.

-¿Y qué retos se plantea para 2026?

-Este año tenemos Campeonato de Europa de París en julio, en el que intentaré luchar por el título, y de mayo a noviembre tenemos de nuevo el circuito Red Bull, en el que esperamos también poder dar el salto definitivo, nunca mejor dicho.

-¿Quiénes son los rivales a tener en cuenta?

-En esta prueba están muy presentes los rumanos, los ingleses y algún que otro estadounidense. Entre ellos, Gary Hunt, que se impuso en las Series Mundiales de Red Bull -ahora cuenta con la doble nacionalidad británica-francesa- y Constantin Popovic.

-¿Y cómo se prepara uno cada año para competir en este tipo de alturas? Hay piscinas o acantilados 'homologados' para entrenar con garantías o como hace para consolidar la técnica?

-En la mayor parte de las sesiones, lo haces en plataforma de 15 o 12 metros en los que divides la rutina en dos partes, trabajando en una parte la técnica y en otras la toma de contacto. Hay que tener en cuenta que, en la actualidad solo hay tres piscinas con una altura homologada para esta modalidad, que están en Estados Unidos, Austria y China. Tienes, por así decirlo, «pedir hora» para trabajar allí, y sueles hacer una media de cuatro saltos.

-Hasta que apareció su nombre en los rotativos y en los formativos, no teníamos constancia de que hubiera un español en la élite de esta disciplina. Y, además, canario. Hay tradición de saltadores en las islas, pero en alturas menores. ¿Que le llevó a iniciarse en los 27 metros?

-Comencé, como muchos, haciendo saltos en las alturas olímpicas clásicas en el Metropole. En aquellos años no había nada de esto. No te planteabas competiciones de más de 20 metros. Fue poco a poco, tomando de inicio los espectáculos de verano o en shows de acrobacias que se llevaban a cabo en parques acuáticos. Ahí fui subiendo paulatinamente la altura.

-¿Fue ahí cuando dijo «me quiero dedicar de lleno a esto»?

-Bueno, más o menos. A decir verdad, de los 19 hasta los 24 años estaba literalmente 'retirado' de esto. Estaba concentrado en la universidad y no hice saltos durante cinco años. Estaba enfocando el futuro como trabajador social, pero con el paso del tiempo, durante la carrera, me di cuenta de que no me veía haciendo mi labor fijo en una oficina. Fue entonces cuando vi el campeonato del Mundo de Barcelona y que no había ningún representante español en esta modalidad. Ahí me voy a entrar el gusanillo. Quería verme ahí. Curiosamente, en mi año de Erasmus en Creta lo retomé. En esa isla hay una zona de acantilados muy propicio para practicar. Fue como empezar de cero. Incluso notaba en mi físico que había adquirido algo de barriga en ese tiempo (risas). Pero era una cuestión de constancia y dedicación. Posteriormente, me fui a trabajar a Italia y ahí conocí el proyecto de las series de Red Bull.

-¿Cómo es la selección para esas Series Mundiales?

-Mandas imágenes de cuatro saltos a la organización. Lo valoran y te hacen una prueba en una competición para ver si tienes el nivel suficiente. Comienzas con una wilcard y más adelante ya me hicieron 'fijo'.

-Pero tengo entendido que, en paralelo, hizo otras cosas para, digamos, recuperar el 'tiempo perdido'...

-Participé en la Copa del Mundo de Cozumel y recuerdo que acabé decimotercero. No tenía el nivel de los mejores; había estado demasiado tiempo sin saltar. Me fui entonces a Macaco, donde se celebra el mayor espectáculo de esta índole, donde estuve ganando bastante dinero. Cambié la técnica y entrenaba todos los días. Encima me lo pasaba bien, porque era un rollo al estilo del Circo del Sol. Estuve allí de 2015 a 2020 y me lo tomé como una etapa para coger carrerilla.

-Y llegó el Covid a nuestras vidas. ¿Ahí se acabó la etapa de Macaco?

-Yo tenía claro que iba a ser un ciclo cerrado de cinco años, más o menos. Tal vez aquello propició el cambio. En cualquier caso, ya me veía con un buen nivel y, de hecho, volví a competir en Francia, donde quedé cuarto. A partir de ahí, he ido poco a poco a más.

-¿Ve cantera en España y en Canarias que siga sus pasos en esta disciplina?

-Pues sí. De hecho, hay varios jóvenes que están ahora mismo en Macao. Algunos de ellos les recomendé esa vía y actualmente hay cuatro canarios con nivel que tienen 25 años. Creo que hay futuro en los saltos y me alegra pensar si he podido aportar, humildemente, en esa motivación.

-En estos saltos, que llega uno a rozar los 90 kilómetros por hora en su ejecución, debe ser durísimo afrontar el primero de ellos.

-Un salto nuevo supone salir de tu zona de confort, literalmente. El primero que intentas siempre es el más difícil y, el primero de tu vida, obviamente es el más peligroso, porque no sabes exactamente lo que hay, lo que te vas a encontrar. Tienes que trabajar en la visualización, técnicas de concentración, meditación... A partir de ahí, te acostumbras a miles de repeticiones. Como decía, en los entrenos trabajas dividiendo el salto en dos secciones, al estar normalmente en plataformas con la mitad de altura.

-¿No ha tenido impactos o golpes reseñables en todo este tiempo?

-Claro que sí. Recuerdo un accidente en Macao que di con la mano en la plataforma empezando el salto. Aquella maniobra me hizo inconscientemente variar la ejecución al quedarme con la mente pensando en ello y caí de cara. Me quedé diez minutos inconsciente. Tuvieron que ayudarme los buzos en ese momento. Y eso que a los tres meses tenía ya la cita con la Red Bull Cliff Diving.

-Entiendo que dedicarse a un deporte como este le cambia a uno su forma de ser de manera considerable.

-Totalmente. Te vuelves más disciplinado, más metódico y organizado. Luego te enfrentas a retos y miedos que logras controlar con distintas técnicas de concentración que adoptas ya como rutinas y automatismos. De hecho, ahora estoy concentrado en un libro donde cuento mi experiencia personal.

-Ah, interesante. ¿Y esa primicia del libro, cuando la dará a conocer?

-En breve, aún queda algo de tiempo, pero espero que no en mucho tiempo esté ya publicado.

-Quique Martínez, el hombre que le descubrió en el Metropole, se mostró más que emocionado con sus logros este año- ¿Qué podemos decir de su figura?

-Es la persona que me enseñó las bases hasta los 18 años. De manera metódica lo aprendí todo gracias a él. También quiero mostrar mi gratitud a Ramón Fumadó -su entrenador en el Real Canoé-, con quien seguí mejorando la técnica.

-Le hemos visto realizando anuncios televisivos, como el del programa de Marc Giró o haciendo el saque de honor para la UD. ¿Cómo lleva esta repentina fama?

-Trato de buscar el equilibrio.No busco lo personal; prefiero pensar que todo esto pueda servir para una buena causa y ayudar a las personas.

-Esto ya lo habíamos hablado anteriormente. ¿Ve más cerca la posibilidad de que esta altura sea en breve olímpica?

-Esta es una disciplina de bastante longevidad. De hecho, los mejores se mueven en una horquilla qentre los 35 y 40 años. Yo tengo 36 y creo que aún me queda un lustro de buen nivel. Se está hablando de incluir en el futuro una modalidad en 20 metros, lo que podría aglutinar más deportistas en la competición. De ser así, yo estaría encantado, porque sería una gran oportunidad para acudir a unos Juegos.

«Vamos a llevar la experiencia del high diving a Gran Canaria este diciembre»

-Si no me equivoco, usted quiere llevar esta experiencia de los saltos de gran altura a Gran Canaria. ¿Cuándo sería ese evento?

-Lo cierto es que queremos, el próximo 28 de diciembre, en las instalaciones del Metropole, llevar esta experiencia en una plataforma de 20 metros y vamos a traer estrellas de varios países.

-¿Ya tenemos algunos nombres confirmados?

-Aún es pronto, pero vendrán varios seguro de Europa y Estados Unidos. Y además, llegarán tres de los españoles que comenté que están en Macao. Queremos que este evento se consolide de manera anual en la isla.

-¿Le veremos aquí entonces en esaa cita?

-Por supuesto. Será el primer evento de estas características que llevamos a Canarias, de ahí la relevancia. Tuvimos este miércoles la reunión y en los próximos días se anunciará tanto en la web como en las redes sociales del Metropole. En paralelo, vamos a realizar una sesión especial de entrenamiento en el que la gente podrá ver tanto a mí y a otros saltadores cómo nos preparamos, como calentamos, las rutinas. Una sesión que incluirá además, saltos en el Metropole.

-Creo que también tiene otro proyecto en ciernes aquí en la isla, según nos han contado...

-En principio, queremos llevar también a cabo un evento grande en torno al mes de abril. Sería una prueba que contaría para el World Ranking, que estamos sopesando con el Muelle de Santa Catalina como escenario. Aún estamos en esa fase de concretar.