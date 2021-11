Un caos que ya deriva en grave error La Federación Canaria califica a un luchador sin convocar al comité correspondiente y la respuesta al recurso no está firmada.

El caos jurídico y administrativo en el que está inmersa la Federación Canaria de Lucha Caznaria está llegando al extremo de responder a un recurso con un comunicado sin firma de responsable alguno, algo que desde el punto de vista del derecho administrativo es un grave error formal.

La última viene por la solicitud de reclasificación del luchador Rayco Santana Hernández, que presentó el 7 de octubre de 2021, y a la que le responden el día 21 del mismo mes con registro de salida 190/2021.Este documento es público y está en el tablón de anuncios de la Federación Insular de Gran Canaria.

De entrada, sorprende que la contestación recibida viene solo con el sello de la Federación, al final del escrito, si aparecer el responsable de la respuesta, ni el secretario, ni el presidente, ni el Comité de Clasificación, que era el que debía emitir el dictamen.

El Reglamento de la Lucha Canaria es muy claro en su artículo 1.2, en el que dice textualmente: «Comité de Clasificación. El órgano de la Federación de Lucha Canaria que nombra los puntales y destacados, así como la composición de las categorías. Este Comité lo componen presidente y vicepresidente de la federación canaria, además de los presidentes de las federaciones insulares o personas que la representen».

A propósito de esta incidencia, los presidentes insulares han contestado que, después de la reunión del día 1 de octubre, no han tenido ninguna otra. Tampoco ha querido referirse el presidente de la Federación Regional, Francisco Rivero.

En el escrito federativo al luchador, se lee textualmente: «El Comité de Clasificación de la Federación de Lucha Canaria entiende que deben de producirse dos años de inactividad para ser bajado una categoría de clasificación. La pasada temporada al no haber ningún tipo de competición, ni de licencias tramitadas no la podemos contemplar como periodo inactivo, por lo tanto, el luchador Rayco Santana Hernández tendrá categoría de DESTACADO C en la temporada 2021/2022».

Se desconoce el autor de la respuesta, pero lo contrastado por las fechas y declaraciones de federativos es que no fue el Comité de Calificación, único que puede decidir en este tema.

En la reunión del 1 de octubre trataron, además, varias reclamaciones anteriores, entre ellas la de Juan Alberto Pérez que fue desestimada y seguirá una temporada más como destacado C.

El Reglamento de la Lucha Canaria, en su apartado 1.3.6, dice: «Estimados los nombramientos por el Comité de Clasificación, con carácter provisional, se establece un plazo de diez días para su reclamación o revisión, no pudiendo competir en este periodo si se trata de una petición de clasificación, teniendo solo cobertura sanitaria. Vistas las reclamaciones, el Comité de Clasificación procederá al nombramiento definitivo. Dicho nombramiento estará en vigor para toda la temporada que se clasifica y será inamovible hasta la nueva clasificación de la temporada siguiente».

La única reunión del Comité de Clasificación de la presente temporada celebrada fue convocada por el secretario- vicepresidente de la Federación Regional, Ismael Eduardo Pérez García, el 28 de septiembre para realizarla el 1 de octubre, a las 19.00 horas, vía telemática. De ella salió una lista definitiva de clasificación, sin hacerla provisional y dejar los diez días para reclamaciones que establece la normativa. Después deberían volver a reunirse para deliberar sobre las reclamaciones y hacer la lista que a la postre sería la definitiva.

Un error de reglamento tras otro que está produciendo inseguridad jurídica en luchadores, clubes y federaciones insulares. Un presidente insular ha contado que llega alguna comunicación, firmada por una abogada, que se dice asesora legal de la Federación y que nadie conoce, ni si fue, ni cuando fue nombrada, ni qué cargo ostenta, ni que facultades jurídicas. «Un ejemplo más de la opacidad federativa», sentencia.