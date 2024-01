La cantera del Dreamland Gran Canaria se recupera en HPS

Sábado, 13 de enero 2024, 23:26 Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Adrián del Cerro y Dylan Bordón son dos prometedores jugadores del equipo de LEB Plata del Dreamland Gran Canaria que se están recuperando de sus respectivas lesiones en HPS, servicio médico oficial del club grancanario.

Del Cerro es un alero grancanario que milita en el club desde «preinfantil» y que en las dos últimas temporadas ha estado en la dinámica de trabajo del primer equipo. Por su parte, Bordón es un base argentino que ha destacado en las categorías inferiores de la «albiceleste» y que el pasado verano completó una gran pretemporada con el primer equipo hasta que cayó lesionado en el primer partido de liga. Con Adrián y Dylan conversamos cómodamente en las instalaciones de HPS

-¿Cómo están afrontando en HPS la recuperación de sus lesiones?

-A: Bastante bien, al menos de cabeza. Es una lesión complicada y mi forma de afrontarla ha sido intentar mantener la cabeza tranquila y yendo, paso a paso. De momento, la rodilla está respondiendo bien, se están cumpliendo los objetivos y tengo la tranquilidad de que estoy en las mejores manos que podría estar que son las de HPS.

-D: Mi proceso de recuperación está siendo satisfactorio en HPS y estoy, poco a poco, mejorando y trabajando cada vez más y mejor. Estoy trabajando duro durante cinco, seis días a la semana con nuestro fisioterapeuta, Enrique Sánchez, y la rodilla responde bien a los ejercicios que vamos haciendo, semana tras semana.

-¿Cómo se encontraron durante el proceso operatorio en HPS?

-A: Desde el primer momento me mostré confiado y seguro de que estaba en manos del mejor equipo médico posible en las instalaciones de HPS. Tengo la suerte de conocer al cirujano y eso ayuda a estar tranquilo. Tenía una gran confianza en que todo saldría bien, como finalmente sucedió.

En HPS estamos en las mejores manos y nos hemos sentido muy arropados por sus profesionales y ese plus es fundamental para una recuperación total

-¿Cuáles son las claves para una completa y satisfactoria recuperación?

-A: Es algo típico que puede sonar a cliché, pero lo sencillo es lo efectivo. Creo que una de las principales claves es la constancia, estar día a día trabajando, ya no solo la rodilla sino el cuerpo y la cabeza, que es uno de los temas más importantes. También es importante la paciencia, porque es una recuperación larga y habrá días mejores y otros peores. Sí quiero destacar el factor sicológico en este proceso. El primer paso para enfrentar esta lesión pasa por la cabeza. Pasamos de estar entrenando todo el día a estar en cama un mes y es difícil de asimilar y a, veces, la cabeza no está donde queremos que esté. Creo que es muy importante confiar en los profesionales de HPS, no poner excusas y cuidar el aspecto mental.

-D: Las claves y los principales pasos a seguir son, en primer lugar, el trabajo constante que hay que llevar a cabo y tener mucha paciencia, no apresurarse en el regreso e ir poco a poco para recuperar al 100% la pierna. También es esencial hacer caso a las indicaciones que imparten los grandes profesionales que tiene HPS.

-¿Cómo se afronta un proceso tan largo?

-D: A nivel mental es muy duro, sobre todo el primer mes. Después es cuestión de tener paciencia y mostrar esas ganas de trabajar, cada vez más duro, y no decaer mentalmente. Es importante marcarse pequeños objetivos día a día, mes a mes, y cumplirlos, además de buscar motivaciones diarias y poner el foco en otras cosas fuera del baloncesto. Todo eso ayuda a que sea más llevadero el proceso.

-¿Hasta qué punto ha sido importante la labor de los profesionales de HPS?

-A: «Ponerse en manos de los profesionales de HPS ha hecho que nos despreocupáramos de la parte técnica, porque me consta que todos los pasos se dieron y se están dando de manera correcta. Gracias a eso, me puedo centrar en una recuperación física y mental completa».

-D: «En HPS hemos estado y seguimos estando en las mejores manos. Durante el proceso, me he sentido acompañado y muy cómodo con cada fase que vamos dejando atrás, y ese plus de confianza es sumamente importante».