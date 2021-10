El grancanario Héctor Báez Batista, nuevo árbitro de la ACB

El grancanario Héctor Báez Batista (Santa Lucía de Tirajana, 1991) completa su brillante carrera en el arbitraje con el ascenso a la máxima categoría, Liga Endesa, confirmado por la Federación Española de Baloncesto. Báez es el único colegiado que promociona esta temporada a la élite del baloncesto español.

Báez Batista recibió el mediodía de este viernes la noticia y se mostraba «incrédulo y emocionado». A pesar de que el colegiado grancanario ha dirigido esta temporada partidos relevantes y de mucha responsabilidad, como fueron los Playoff de Leb Oro -partidos que decidían el ascenso a la Liga ACB- y la Copa de la Reina de la Liga Femenina, la llamada para comunicarle el ascenso fue «inesperada» para él.

Cerró este curso en el Campeonato de España Junior Masculino en Granada. «Pensaba en la próxima temporada arbitrando partidos de la Federación Española, no en la ACB», afirmó.

Se da la curiosa circunstancia de que Héctor Báez recibió la noticia de su ascenso cuando se encontraba de vacaciones con su pareja, Marta González Navarrete, en Zaragoza. El anfitrión de ese viaje es su amigo y compañero árbitro maño, Daniel Checa, con el que ha compartido muchas experiencias arbitrales como el mencionado Campeonato de España Junior Masculino, que se ha convertido en su última competición vistiendo la camiseta de la FEB.

El colegiado se acuerda de «todas las personas con las que he coincidido y compartido esta afición», desde los compañeros del comité de árbitros de la Federación Insular de Gran Canaria, los de la Federación Canaria y los de la Federación Española: «Todos los compañeros han conseguido que logre esto, no he sido solo yo».

Marta nos cuenta que no ha parado de sonreír desde que se enteró la noticia y que tiene un montón de mensajes por contestar. Por supuesto, también se acuerda de sus amigos y de su familia, que siempre lo han apoyado. Su madre, Eva Batista, verá a Héctor debutar en ACB, hito que ya consiguió su otro hijo, Adrián Báez (1993), en 2013 como jugador del Club Baloncesto Canarias.

A sus treinta años, Báez completa una trayectoria que se inició en 2013, cuando se estrenó en el mundo del arbitraje tras dejar su etapa como jugador. En 2016 logró el ascenso a Liga EBA y en 2018 al Grupo 1 de la FEB, arbitrando en diciembre de 2019 la Copa Leb Plata.