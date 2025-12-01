Canarias logra tres medallas en el Campeonato de España Senior de judo

Los metales cayeron en favor de los clubes Akari-Las Nieves y Bushican, que regresa a una final masculina tras 27 años

Imagen de los medallistas canarios en el Nacional de judo.

La delegación canaria firmó un resultado de gran relevancia en el Campeonato de España Senior 2025, celebrado el pasado 29 de noviembre en Pinto (Madrid), al conseguir tres medallas en la máxima categoría nacional.

El medallero canario se consolidó a través de la plata para Antonio Aixel Ramírez Pérez (Club Deportivo Judo Bushican) en la categoría de -100 kg, el bronce para Giovanni Suárez (Club Deportivo Akari Las Nieves) en -66 kg y el bronce para Ainoha Salazar (Club Deportivo Akari Las Nieves) en -70 kg.

Estos resultados suponen uno de los mejores desempeños de Canarias en categoría Senior en los últimos años y consolidan el crecimiento competitivo del judo canario.

Antonio Aixel Ramírez logró la medalla de plata, el metal más destacado de la jornada, que permitió a Canarias regresar a una gran final masculina Senior tras 27 años, un hecho que no se producía desde 1998.

Aixel, aun siendo de la categoría Junior y a pesar de competir con serios problemas respiratorios, demostró un nivel extraordinario, superando a sus rivales uno a uno durante toda la jornada.

Su fuerza mental y esfuerzo lo llevaron a la gran final, que no pudo disputar debido a un contratiempo de salud.

Aun así, su rendimiento previo y sus victorias consecutivas le permitieron proclamarse subcampeón de España Senior, un resultado simplemente enorme para él, para el club y para Canarias.

Giovanni Suárez Artíles, en la modalidad de -66kg, logró una brillante medalla de bronce después de vencer en el bronce al representante de Valencia tras una gran transición que hizo abandonar a su oponente por Shime-Waza (estrangulación). Con esta medalla, logra así su segunda medalla consecutiva en esta difícil categoría.

Por otro lado, Ainoa Salazar Ramos, de la categoría -70kg logró colarse en semis después de vencer a las representantes de Castilla León y Aragón de Ippon (máxima puntuación en judo). Cayó en semis por penalizaciones 3 Shidos a 2. pero al final la medalla de bronce la consiguió después de una gran acción técnica en los primeros compases del combate.

Por último, Joan Lajo (-100kg) perteneciente al Judo Club Tama disputó la medalla de bronce obteniendo una meritoria 5º posición.

Las tres medallas logradas por Canarias confirman el crecimiento del judo autonómico en la categoría Senior y ponen de manifiesto la sólida labor técnica y formativa que realizan los clubes de las islas.

Los clubes canarios destacan la importancia de este resultado tanto a nivel individual como colectivo, subrayando el compromiso de seguir impulsando a los judokas canarios hacia la élite nacional.

