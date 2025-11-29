Los campeones del mundo encabezan la presentación oficial de la TotalEnergies Gran Fondo Pico de las Nieves en Arucas

La ciudad acogió el acto previo a la prueba, con la presencia de autoridades insulares y un homenaje especial a Ángel Bara con la presencia de Tadej Pogačar, Magdeleine Vallieres y Ricardo Ten

Pogacar y el resto de corredores, junto a las autoridades en Arucas.

Arucas acogió hoy el acto oficial de presentación previo a la prueba TotalEnergies Gran Fondo Pico de las Nieves, en el que fueron presentados los ciclistas internacionales que participarán mañana en esta prueba, entre ellos los campeones del mundo Tadej Pogačar, Magdeleine Vallieres y Ricardo Ten.

Los deportistas se encuentran esta semana en Gran Canaria gracias a la iniciativa Gran Canaria 365, que les ha permitido recorrer las carreteras de la isla antes de afrontar la ascensión al Pico de las Nieves, una de las pruebas ciclistas más exigentes del archipiélago.

El acto contó con la presencia de Juan Jesús Facundo, alcalde de Arucas y anfitrión del evento, municipio desde el que partirá la prueba mañana 30 de noviembre. También asistieron el concejal de Deportes de Artenara, Alberto Díaz; y el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo, quien además participó en el homenaje dedicado a Ángel Bara, creador de La Cicloturista, histórica prueba que celebra este año su 37ª edición.

La presentación estuvo dirigida por Juan Mari Guajardo, reconocido comentarista especializado en ciclismo, quien condujo el encuentro con su habitual cercanía y experiencia.

Lo mejor del ciclismo mundial

Durante el acto también fueron presentados los ciclistas internacionales que participarán en la prueba, entre ellos Jasper Philipsen, Jonas Rickaert, Lorenzo Rota, Max van der Meulen, Pavel Sivakov, Urko Vidal, Zak Erzen, Cian Uijtdebroeks, Domen Novak, Eñaut Urkaregui, Jakob Omrzel, Jaimar Etxeberria, Vegard Stake Laengen y Vlad Van Mechelen. En la categoría femenina estuvieron presentes Elisa Balsamo, Gloria Van Mechelen, Urška Žigart y Laura Lizette Sander, completando así un elenco de primer nivel para esta edición.

TotalEnergies Gran Fondo Pico de las Nieves

El TotalEnergies Gran Fondo Pico de las Nieves 2025 es la primera etapa de la Gran Canaria Bike Week y forma parte del prestigioso TotalEnergies Challenge.

La modalidad reina, como cada año, será la ascensión al Pico de las Nieves, con una distancia total de 125 km y un desnivel positivo acumulado de 3.324 metros. Este recorrido incluye dos tramos cronometrados a lo largo del camino.

Además del recorrido tradicional hacia el Pico de las Nieves, este año se presenta por primera vez la modalidad Artenara, una opción más corta pero igualmente desafiante. El tramo cronometrado de esta será compartido con el primero de la Gran Fondo y los participantes finalizarán en la Plaza de Artenara.

TotalEnergies Gran Fondo Pico de las Nieves está organizada por DG Eventos, con el patrocinio institucional del Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto Insular de Deportes y Turismo de Gran Canaria, así como Turismo Islas Canarias y la colaboración de los Ayuntamientos de Arucas y Artenara.