Una camada que ilusiona en el atletismo grancanario La expedición sub 14 del CAI sorprendió a propios y extraños en el Nacional de clubes de Nerja logrando el oro en relevos 4x80 y la plata en la final individual de 80 metros

Imagen de los equipos masculino y femenino sub 14 que participaron recientemente en el Campeonato de España celebrado en Nerja (Málaga).

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 2 de noviembre 2025, 16:43

ras unos años de relativo anonimato y de escasos éxitos, el atletismo isleño empieza a recuperar la ilusión con las nuevas generaciones que parecen asomarse en las competiciones nacionales. Después de los recientes logros del vallista David Delgado -récord de España e 400 vallas con un crono de 48.60 segundos- así como los del propio CAI Gran Canaria este verano en el Nacional de Segunda División -séptimo en la final A masculina y campeón en el B3 femenino-, ahora ha sido el turno de la delegación sub 14 del citado club capitalino que cosechó en el Campeonato de España celebrado en Nerja un más que meritorio oro en el 4x80 y una reveladora plata en la final individual de 80 metros.

«La verdad es que llegamos, con estos resultados, mucho más lejos de lo que podíamos esperar», reconoce Alejandro Santana, jefe de la expedición en la cita malagueña. «Al finalizar la jornada del sábado, estábamos en el puesto 23 de la general y nuestra expectativa era estar entre la 15ª posición. Dijimos a los atletas que tuvieran la mente en blanco y que se concentraran en sí mismos. Pero al final nos sorprendieron con un título cuando pensábamos que podían alcanzar, siendo optimistas, el quinto o cuarto puesto», asevera.

De hecho, el equipo de velocidad del CAI se llevó el primer lugar del cajón firmando la mejor marca del año (50.44) y superando en la final al Club Atletismo Valladolid y al Colegio Diputación de Castellón.

El broche final lo puso la plata de Carlos Pérez en la final del 80, con un crono de 10.16. Dos resultados que catapultaron al equipo hasta la novena plaza en el medallero.

Imagenes del equipo de relevos que logró el oro en el 4x80 metros. C7

«El club apunta a un futuro con muy buenos mimbres»

Santana reconoció que «desde el CAI estamos convencidos de que el club cuenta para el futuro con muy buenos mimbres en las próximas categorías sub 16 y 18. De todos modos, nuestra filosofía es impulsar, a estas edades, la polivalencia en nuestros deportistas. Que casi todos ellos dominen gran parte de las disciplinas, pero sobre todo las tres capacidades motrices: saltos, lanzamientos y carreras. Puedes ser un gran velocista ahora, pero tal vez en un par de años te estancas o descubres que hay un campeón de longitud en ciernes», agregó.

En definitiva, gran salto de calidad el que han conseguido Irian González, Samuel González, Unai Ortega, Javier Rodríguez y Carlos Pérez Párez, a los que se suma el buen rendimiento del equipo femenino (27º) y la aportación de los atletas del club filial 3Com.

Carlos Pérez: Una plata en velocidad que sabe a oro

La progresión de Carlos Pérez ha dado de qué hablar tras su plata en Nerja. De hecho, el pasado mes de junio, en la cita nacional de Albacete, el novel velocista isleño firmó un crono de 10.43. Ahora en Málaga lo redujo en casi tres décimas (10.16), evidenciando su efervescente progresión en los 80 metros.

Ampliar Carlos Pérez, en el segundo escalón del pdio del 80 metros.

Pero más allá de los resultados deportivos, el club destaca la gran experiencia vivida por toda la expedición durante todo el campeonato: la convivencia, el compañerismo y el intercambio con deportistas de toda España. «Este tipo de competiciones no solo contribuye al crecimiento deportivo, sino también al desarrollo personal y emocional de los más jóvenes», afirmó Alejandro Santana (CAI Gran Canaria).

La hoja de ruta continua en el club insular. La mayor parte de esta generación pasará en breve a competir en categoría sub 16 y el próximo objetivo será en el Campeonato de España de clubes en mayo de 2026, en una sede aún por designar. Una excelente oportunidad para calibrar el crecimiento de esta camada que tan buenas sensaciones está destilando sobre el tartán canario.

