Calleri: «Tenemos que dar la cara»

«Hay que salir a ganar», dijo

Al mismo tiempo, reconoció que la plantilla solo tiene en mente una cosa, vencer a la Real Sociedad -sábado, 17.30 horas- en el Gran Canaria: «Hay que salir a ganar, solo pensamos en ganar». En tanto en cuanto a su rendimiento individual, Calleri se abrió ante la prensa: «Este año podía haber hecho más, no estoy satisfecho. Siempre se puede dar más, me gustaría volver a ser el jugador que fui cuando estuve en Argentina o en Brasil. 10 goles no está nada mal, pero siempre se puede mejorar», reconoció el ex del West Ham.

Sobre su suplencia ante el Levante, el nueve amarillo admitió que le cogió desprevenido: «Tengo que acatar las decisiones del técnico. El entrenador siempre va a poner lo mejor en la cancha. Lo tuve que apoyar desde el lugar que me tocan. Son cosas que pasan y está bien que el técnico se decida por otros jugadores. Está bien probar. Uno en su interior sabe que siempre quiere jugar, pero también sé que hay otros futbolistas en que juegan en mi puesto», confesó.

Y analizando las opciones que aún tiene Las Palmas para obrar el milagro de la salvación, Calleri apeló a continuar luchando: «Trataremos de seguir peleando, podemos tener oportunidades, pero solo vale sumar y sumar. Estamos dejando pasar muchas oportunidades desde hace una vuelta. Todos los partidos. Desde la primera jornada hemos estado dejando pasar posibilidades», perseveró el ariete.