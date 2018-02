Caballero: «Hemos garantizado el futuro de la lucha»

— Está comenzando su segunda legislatura al frente de la federación, ¿qué ha cambiado en la lucha desde que llegó hace cinco años?

— Cuando nosotros llegamos, la Primera Categoría estaba viviendo sus primeros días en la isla, pero ahora los equipos están mucho más afianzados, hay más estabilidad. Pero, desde el primer día, nuestra intención fue la de sacar el proyecto de las escuelas. Y eso es lo que se ha conseguido tras cuatro años. Lo presentamos cuando estaba Lucas Bravo de Laguna como consejero de Deportes, pero ahí no se pudo aprobar. Y ahora lo logramos con Ángel Víctor Torres y Antonio Morales. Tuvimos la suerte de que cumplieron con su palabra.

— Concluida la Liga de Primera Categoría, ¿qué balance hace?

— Bastante positivo. Intentamos facilitar la comunicación con los medios poniendo a un jefe de prensa. Porque algo que no se ve en la tele, no se escucha en la radio o no se lee en los periódicos, poco futuro tiene. Hemos tenido la ventaja de tener en los medios a personas que les gusta la lucha y que quieren colaborar. Los medios se han volcado con nosotros, y lo hemos aprovechado. Esta es la única isla que tiene las tres categorías, y no es gracias a la federación, si no de los equipos que hacen el esfuerzo. Nosotros les ayudamos, pero el mérito es de los clubes. Hemos sumado equipos, pero ahora queremos trabajar en las escuelas y hacer que esos municipios que tienen tradición de lucha vuelvan a este deporte empezando por la base. Porque sin la base no hay futuro. Hay que aprovechar este boom para trabajarla y sacar nuevos puntales. La gente va cumpliendo años, se va retirando y si no viene nadie detrás, esto se acaba. Siempre he querido luchar por este proyecto. Para mí lo más fácil hubiera sido irme a los cuatro años, tras haber conseguido lo que todo el mundo quería, que Gran Canaria tuviera una lucha en condiciones. Pero decidí continuar y ahora hay que hacerlo bien para que, independientemente de quien esté gobernando, no nos tire abajo lo logrado.

— Ha sido un éxito en repercusión y logística. ¿Cómo se ha logrado?

— El secreto es hacer las competiciones lo más atractivas posibles. Que vaya al terrero la gente depende de los luchadores y no de la federación. Si los luchadores dan espectáculo, la gente se engancha. Da igual que dure dos o cuatro horas. Ahí también entran los mandadores. No siempre hemos tenido a la gente adecuada para enseñar a los niños. Tenemos que involucrarnos en disponer de los mejores entrenadores. Sin buenos maestros, pocos alumnos sacaremos.

— La Liga en Gran Canaria ya no tiene nada que envidiar a la de Tenerife. Esto antes no era así...

— Esto va por épocas. Cuando yo empecé en este deporte, el mundo de la lucha estaba en Gran Canaria. Todos los puntales luchaban aquí. En Tenerife había dos o tres equipos en Primera y en Gran Canaria diez. Pero en Tenerife no se empecinaron en fomentar la primera categoría, sino que hicieron un programa llamado La Gran Levantada. Hicieron terreros nuevos y promocionaron la base. De esa base salieron 20 o 30 puntales que aún hoy en día siguen dando de comer a su Liga. De ese esfuerzo que hizo el Cabildo de Tenerife surgió esa Primera. Trabajaron en la base y sacaron luchadores. No iban con dinero a buscarlos a otras islas. Eso es lo que tienen que hacer, no solo Gran Canaria, sino todas las islas. Es lo que queremos con el proyecto que tenemos ahora.

— También se están llevando a cabo proyectos para homenajear a luchadores históricos.

— Vamos a empezar por las sagas de grandes luchadores o gente que ha destacado. En cada final estamos entregando premios a personas que han estado toda la vida vinculada a la lucha canaria. Queremos darles un reconocimiento y volver a sacar a luz a esos veteranos. Para la próxima final, queremos hacer un diploma o un pergamino con el nombre de todos los luchadores de Gran Canaria que hayan estado en la Primera Categoría. Es una forma de reconocimiento y de que no queden en el olvido.

— ¿Qué inquietudes le trasladan los clubes a la Federación?

— Nosotros intentamos que las preocupaciones de los 18 clubes de Gran Canaria estén en la base. Si todos vamos en esa línea, los equipos no tendrán problema para funcionar. Al club que le sobre base, ese equipo siempre va a subsistir. La mentalidad de todos va por esa línea y por eso pienso que tenemos un futuro bonito en la isla con la lucha. Queremos tener las mejores competiciones y aprovechar el tirón que estamos teniendo, que ahora se nos acercan las televisiones, las radios, los periódicos y algunos sponsors, para seguir creciendo.

— ¿Están satisfechos con el apoyo del Cabildo y de La Caja?

— La Caja antes daba 90.000 euros y ahora está por 15.000. Pero claro, ahora pasaron a Bankia y nosotros trabajamos con la Fundación. Ellos quieren subir algo, pero tienen más deudas que pagar, así que cuando se estabilicen podrán aportar algo más. Del Cabildo no podemos quejarnos porque es el que más otorga de Canarias. Con las escuelas y con la subvención apoya con cerca de 400.000 euros. El proyecto lo firmamos para cuatro años, y ahora depende de nosotros el hacerlo bien para que no desaparezca. Desde el Cabildo todo son facilidades, para hacer las finales, para la comunicación...

— ¿Qué retos se plantea ahora?

— Insisto en las escuelas. El proyecto ya se ha puesto en marcha, pero ahora hay que trabajarlo. Si lo de las escuelas funciona y lo hacemos bien, todo lo demás camina solo. El resto es lo más fácil. El gran reto es este, aquí está el futuro de la lucha. Si en vez de tener 1.000 licencias, hay 5.000 o 6.000, eso se traduce en más afición. Queremos que haya lucha en los 21 municipios de Gran Canaria. Al tener niños, tendríamos competiciones en la categoría base en todos los municipios. También queremos que la lucha femenina se potencie. Prefiero que salga bien este proyecto, a que la federación reciba un millón de euros para repartir entre los equipos. Con ese dinero tendríamos los mejores luchadores en Primera, pero cuando se acabe solo nos quedaría un solar.

— Los clubes de todas las categorías están saneados y con un excelente estado de salud. El reto estará también en que esto no cambie.

— Los equipos de toda Canarias se mantienen por dos o tres personas que están locos por la lucha, pero que también se van cansando. Lo que intentamos hacer es ponerles las cosas lo más fáciles posibles para no aburrirles. Si tenemos más niños, más padres se involucran con los equipos y más directivos vamos a tener. Todo esto es una bola que empieza desde las escuelas, que afectará a los clubes y que hará que la lucha tenga un gran futuro por delante. Este deporte hace 25 años se veía como a un deporte de brutos y gordos. Pero era por ignorancia. Ahora es diferente porque desde las escuelas se les explica a los niños lo que es la lucha canaria. Es el camino.

— ¿Cómo está el nivel arbitral?

— Tenemos un presidente en el comité que se reúne todos los miércoles con los árbitros, y ahí se reciclan. No hay ningún deporte donde no se les critique. Ellos, como todo el mundo, se equivocan y se seguirán equivocando. Cuando me reúno con los árbitros siempre les digo que pueden errar en las revueltas, pero no en cosas técnicas. Y van por el buen camino. Desde el año 86 que llevo en la lucha, siempre he oído decir que los árbitros de antes eran mejor que los de ahora. Y ahora se sigue diciendo lo mismo. Lo más difícil en todos los deportes es el arbitraje.