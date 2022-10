Jero Santana: «Tengo lo que busco, un equipo trabajador, competitivo y equilibrado»

Uno de los equipos protagonistas este año de Tercera RFEF es un histórico como el Estrella CF y su director técnico Antonio Jerónimo Santana Ramos, más conocido como Jero Santana (Las Palmas de Gran Canaria, 1976). Jero consiguió el retorno al grupo XII de Tercera RFEF la pasada campaña tras cinco años de sequía. En su extensa trayectoria, ha dirigido a clubes históricos como el CD Arguineguín, UD Telde, Unión Viera CF y UD Lanzarote.

-El Estrella llevaba cuatro años en Preferente, después del último descenso de Tercera, y en dos años pudo cambiar la dinámica, un equipo reformado, un club muy serio. ¿Cómo se siente al ser uno de los verdaderos artífices de este triunfo grupal?

-Me siento muy satisfecho por el objetivo cumplido, pero no ha sido solo cosa mía, yo fui el que comandó el proyecto junto a Dailos el director deportivo. Los jugadores dieron la talla, sobretodo el segundo año, ya que el primero estuvo marcado por la pandemia y no pudimos terminar la liga. El segundo año fue el proyecto de nuestro presidente Óscar tristemente fallecido. Él lo tenía en mente, y nosotros nos encargamos de cumplirlo. Mis futbolistas son verdaderamente los protagonistas. No es un tópico, es realidad.

- Desde que relevó a Toni Dumpiérrez del banquillo, el Estrella CF ha cambiado su imagen y mucho mérito lo tiene usted. Ha creado un grupo combinando la experiencia de muchos y la juventud de otros.

-Sí, antes de mi llegada se llevaban a cabo bien las cosas en el Estrella. Muchas veces por mucho que trabajes de una forma asombrosa, los objetivos no se materializan siempre. Porque si lo deportivo no acompaña.., pero no significa que lo hayas hecho todo mal. Cuando me puse a los mandos del equipo, vine recomendado por Tony, ya que dejó el fútbol por una enfermedad temporal. De hecho, fue uno de mis mentores en el fútbol, aprendí mucho de él. La primera temporada nos sirvió de espaldarazo para la temporada siguiente crear un proyecto ganador en el que se hizo una apuesta firme para el ascenso y al final se logró.

-¿Logro dedicado al presidente?

-Hicimos una temporada para enmarcar, se consiguió de manera brillante, y se la dedicamos al alma máter del club, nuestro presidente que en paz descanse. Tenía un don especial para tocar la tecla de las personas para incentivarlas y dar un golpito en la espalda de ánimo. Cuando las cosas no salían del todo como se esperaba, era el primero que estaba ahí para apoyarte.

-¿Tras ascender de categoría, cuál es el objetivo real del club esta campaña?

-Hay que ser realistas, hay muchos equipos que están consagrados en la categoría, que no suben ni bajan. Equipos históricos com Lanzarote o Villa. Es más fácil que ellos se mantengan. Te engañaría si te dijera que nuestro objetivo es quedar entre los cinco primeros y jugar la liguilla de ascenso a 2º RFEF. El objetivo es la salvación, la consolidación del equipo en la categoria y a partir de ahí, ya hablaríamos. Solo se salvan tres. Es un objetivo realmente complicado pero es el prioritario, ya luego la liga te irá marcando los pasos.

- ¿Qué diferencia encuentra entre entrenar en Tercera RFEF y Regional Preferente?

-Hay un gran escalón entre Preferente y Tercera, pero aún mas grande de Tercera a Segunda RFEF. Se demostró el año pasado que el fútbol canario está por debajo del resto. Es un déficit que tenemos aquí. Que desciendan cinco de cinco es que algo falla, algo va mal. Nunca he visto que desciendan cinco equipos extremeños, ni cinco de una misma Comunidad Autónoma. Entonces debemos planetarnos una reforma. Si es verdad que es lo que ha hecho que la Tercera se fortalezca mucho, y al ser tan corta se haga más potente. En este inicio de liga se están viendo muchos empates y victorias por la mínima.

-¿Cuáles son sus cualidades como técnico?

-Siempre me han gustado los equipos que tengan un ritmo y una intesidad muy alta. Que juegue en campo contrario, que mi equipo sea poseedor del balón y sepa donde tiene que jugarlo. No miro el porcentaje de dominio. Solo quiero que cuando tengamos el balón sepamos cuando darle velocidad y cuando pausa, y que la energía de mis jugadores en el entreno se plasme en el partido del fin de semana. Cuando salgo de los entrenamientos me voy a casa super contento porque mis futbolistas dan el 100%. Estamos en el culmen del final de nuestra particular pretemporada. Ahora mismo somos el Estrella que yo quiero, estamos bien físicamente y somos un equipo muy correcto en todas las líneas.

-La baza de Ale López como preparador físico.

-Se adecúa perfectamente a lo que le pido a los jugadores. Es el ideal para este puesto en el club. Fui su entrenador en el Unión Viera y desde muy joven tenía dotes de liderazgo que ahora traslada alos chicos. Siempre da un plus en los entrenos.

-¿Te sientes querido y valorado por la gente de Sardina?

-Sí, pero los resultados ayudan mucho. Cuando consigues un ascenso después de cuatro años y de muchos proyectos que no han salido, es normal que la gente te respete y te aprecie. El Estrella tiene 77 años de historia, siempre ha sido un equipo a batir en la categoría. Jugar en Las Palmitas no es tarea fácil, cuando jugaba en el Vecindario viví el derbi y fue increíble porque aquí las personas del pueblo no son de la UD ni del Barça ni Madrid, sino del Estrella. Sardina para mí es muy especial y me siento muy querido por su gente.

-Si tuvieras que definir a tu equipo en tres palabras, ¿cómo lo harías?

-¿Si tuviera que definir al Estrella? Lo tengo claro somos un equipo trabajador, competitivo y muy equilibrado.