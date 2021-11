Brussino y Pustovyi exhiben ambición

Talento y altura para Porfi Fisac. Dos amenazas constantes en el juego exterior y en el interior de cara un proyecto que pretende acelerar desde el principio y no quiere sustos como el pasado ejercicio. Los fichajes de Nicolás Brussino y Artem Pustovyi suponen una garantía para aspirar a cotas mayores en la Liga Endesa y en la Eurocopa.

Ambos fueron presentados ayer de forma oficial en las instalaciones de Toyota Canarias en Miller Bajo, donde exhibieron ambición y confianza con respecto a la presente campaña.

«Estoy muy feliz de estar aquí. Estamos preparándolo todo para tener un buen inicio de temporada. Estoy feliz de estar con este cuerpo técnico y en este gran club, con gran ambición en Liga Endesa y EuroCup. Creo que mostraremos lo mejor de nosotros dentro y fuera de la pista. Quiero agradecerle al club por el reto», analizó la torre ucraniana de 29 años y 2.18 metros de altura.

El exjugador del Barça aseguró que «me lo pensé mucho antes de tomar la decisión. Vine aquí porque escuché solo cosas buenas sobre el club y sobre los entrenadores. Uno de mis mejores amigos jugó con el entrenador en Zaragoza y me dijo cosas buenas sobre él».

«Me gusta que el Gran Canaria juegue la EuroCup, para mí es un gran reto el conseguir muchos minutos tras tres años sin muchas oportunidades. Tengo una gran oportunidad de mostrar lo mejor de mí mismo en la cancha», añadió Pustovyi.

Al mismo tiempo, el exterior argentino, que no disfrutó de muchos minutos en su primera etapa en la isla en 2017 y que vuelve tras dos temporadas exitosas en el Casademont Zaragoza, apuntó que «son etapas diferentes de mi vida. Venía de Estados Unidos, no tenía muchos minutos, no conocía la liga, un país diferente, llegué a mitad de temporada... No es fácil adaptarse a conceptos, a jugadores».

«No fue el mejor momento ni para mí ni para el equipo. Pero me adapté en Tenerife, en Zaragoza, y mi juego individual fue mejorando cada temporada. Por eso hoy en día estoy con más confianza, conozco la liga, los jugadores, y sé adaptarme a ellos. Hoy soy muy diferente a como vine la vez pasada», argumentó.

Brussino, de 28 años y 2.04 metros de altura, cree que «la ambición del proyecto me gustó mucho. Venía de muchos años de jugar Champions y quería dar ese paso a nivel europeo. El proyecto del Gran Canaria es ambicioso y coincidieron muchas cosas para que yo esté aquí. Conozco a muchos jugadores, al entrenador... Hubo muchas cosas positivas y no dudé en venir».

Un curso más con Toyota

Por otro lado, el Club Baloncesto Gran Canaria y Toyota Canarias, que administra la flota de coches para la movilidad del primer equipo del Granca y para los miembros de cuerpo técnico, aprovecharon el encuentro para oficializar la renovación del acuerdo de patrocinio para la próxima temporada, ampliando así «una longeva y productiva unión», como recoge la nota facilitada por el club amarillo.

El director comercial y de marketing de Toyota Canarias, Jorge Luzardo, explicó que «estamos viviendo una situación compleja, pero para nosotros es un orgullo. Es un motivo de satisfacción estar un año más aquí, anunciando el acuerdo de patrocinio con el CB Gran Canaria».

Moreno: «No tenemos claro el porcentaje de público aún»

El presidente del Granca, Enrique Moreno, se refirió a la vuelta del público al Arena. «Es un año muy especial porque llevamos un año y medio de pandemia muy complicado, que ha recogido tres temporadas y estamos trabajando en la incertidumbre de no saber qué pasará. Parece que las autoridades sanitarias ya están abriendo la mano para que haya público en los pabellones, pero hasta finales de esta semana no tendremos claro el porcentaje de público que podrá entrar», valoró.

«Estamos trabajando a la expectativa de lo que pueda ocurrir», indicó Moreno.