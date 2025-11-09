Brillante colofón al XXXIV Campeonato de Canarias de Barquillos

CANARIAS7 Arrecife Domingo, 9 de noviembre 2025, 16:55 Comenta Compartir

Arrecife, en Lanzarote, se ha convertido durante dos fines de semana en el epicentro de los barquillos de vela latina, con la celebración de la trigésima cuarta edición del Campeonato de Canarias de Barquillos de Vela Latina de 5 Metros Ciudad y Puerto del Arrecife. Las ocho regatas celebradas en la bahía de la capital de Lanzarote coronó al Romerito de David Martín como nuevo campeón de Canarias, acompañado en el podio por el Tritón y el Graciplus. La entrega de trofeos celebrada en la tarde del sábado pone el colofón al XXXIV Campeonato de Canarias de Barquillos de Vela Latina.

El acto de entrega de trofeos contó con la presencia del presidente de la Federación Canaria de Barquillos de Vela Latina, Luis Toledo Romero, quien estuvo acompañado por la directora de Deportes Autóctonos del Gobierno de Canarias, Lorena Hernández, el teniente alcalde de Arrecife, Echedey Eugenio, el consejero de la Actividad Física y Deportes del Cabildo de Lanzarote, Juan Monzón, y el concejal de Deportes de Yaiza, Ángel Lago. También estuvieron presentes, Juan Pérez, José Pascual Perdomo y Manuel Farías, presidentes de las federaciones insulares de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, respectivamente.

El timple de José Vicente Pérez, la guitarra de Adrián Niz y la voz de Fabiola Fernández, abrieron el acto en las instalaciones del Centro Insular de Deportes Náuticos, en Marina Colón. A continuación, fueron subiendo al escenario los integrantes de los 27 barquillos participantes en el Campeonato de Canarias de Barquillos de Vela Latina, y también se reconoció a las empresas colaboradoras e instituciones, recibiendo todos ellos un detalle diseñado por el artista Carlos García.

Uno de los momentos más emotivos de tarde se vivió con el reconocimiento a una de esas personas que siempre han trabajado para mantener viva la pasión por los barquillos de vela latina, formando a diferentes generaciones en la isla de Fuerteventura. Pascual Perdomo Santana recibió el pin de oro de la Federación Canaria de Barquillos de Vela Latina, en reconocimiento a su trabajo en favor de los barquillos de vela latina canaria. Pascual se llevó el aplauso de todos los presentes para reconocer a uno de los nombres propios de los barquillos de vela latina en Canarias.

Las componentes del Isidoro y Manuela Metálicas del Norte fueron las primeras en subir al escenario, recibiendo el «farolillo rojo» como últimas clasificadas de la clasificación general, pero sobre todo valorando el gran esfuerzo realizado por el equipo femenino de la isla de Fuerteventura para acabar cada una de las regatas programadas

El Graciplus de Nete Armas recibió el trofeo como tercer clasificado del Campeonato de Canarias de Barquillos de Vela Latina de 5 Metros «Ciudad y Puerto del Arrecife». El Tritón de Kevin Cabrera acabó la competición en una meritoria segunda posición, estando a punto de revalidar el título de campeón logrado en la pasada edición. Y el gran aplauso se lo llevaron los componentes del Romerito como nuevos campeones de Canarias.

La noche concluyó con una cena de confraternización para la familia de la vela latina, en la que los regatistas pudieron compartir vivencias y las experiencias de dos fines de semana de competición. Arrecife entrega el testigo a la isla de Fuerteventura, donde se celebrará en 2026 el XXXV Campeonato de Canarias de Barquillos de Vela Latina Canaria.