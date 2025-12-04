Telde acoge la etapa Pueblos Medianías de la Gran Canaria Bike Week 2025 Un recorrido de 84 kilómetros y casi 2.000 metros de desnivel que llevó a los ciclistas por Valsequillo, San Mateo y Teror

La Gran Canaria Bike Week 2025 celebró este 3 de diciembre la etapa Pueblos Medianías con un recorrido de 84,30 kilómetros, un desnivel positivo de 1.928 metros y un punto de altura máxima de 1.008 metros. La jornada partió desde la emblemática Plaza de San Juan, en Telde, para adentrarse en algunos de los paisajes más característicos del centro de la isla.

La salida contó con la presencia del alcalde del municipio, Juan Antonio Peña, quien dio la bienvenida a los participantes y destacó la importancia del evento para el municipio, tanto por su dinamización deportiva como por su proyección turística. Además, estuvieron presentes Juan Francisco Martel, concejal de Turismo y Adela de los Ángeles Álvarez, concejala de Cohesión Social.

Desde Telde, los ciclistas emprendieron la marcha hacia Higuera Canaria, para luego afrontar el primer puerto de montaña del día. La subida por el Valle de San Roque llevó al pelotón hasta Lomitos de Correa y, finalmente, a Valsequillo.

La etapa continuó con el ascenso al segundo puerto, rumbo a Tentenigüada, hasta coronar en el Alto de la Vega. Un rápido y técnico descenso condujo a los ciclistas a San Mateo.

Posteriormente, el grupo puso dirección a Teror, superando el Alto de Ariñez antes de llegar al histórico municipio, donde se realizó el último reagrupamiento.

El tramo final consistió en un largo descenso a través del Barranco de Las Goteras, regresando a Telde hasta el mismo punto de inicio.

Organizada por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y DG Eventos, la Gran Canaria Bike Week cuenta con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria y del Gobierno de Canarias, a través de la marca Islas Canarias, Latitud de Vida.