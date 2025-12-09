La Media Maratón y la Subida Vertical de Transvulcania adidas Terrex, a la Copa del Mundo de la WMRA Este paso forma parte de una estrategia a medio plazo orientada a situar a la isla en condiciones de poder optar a la organización de un Campeonato del Mundo en el futuro

La Transvulcania adidas TERREX continúa así anunciando novedades de cara a su decimosexta edición. Tras haberse postulado semanas atrás ante la World Mountain Running Association (WMRA) como candidata para formar parte de la WMRA World Mountain Running Cup 2026 (Copa del Mundo de Carreras de Montaña WMRA 2026) en las categorías de Long Distance y Classic Uphill, el Consejo de la organización confirmó esta semana la inclusión de ambas pruebas dentro de dichas modalidades, seleccionándolas entre un amplio conjunto de eventos internacionales.

Esta designación supone un importante reconocimiento al trabajo realizado por la organización a lo largo de los últimos años, así como al singular recorrido que ofrece la isla de La Palma, convertida en un referente mundial del trail running de montaña. La presencia en la Copa del Mundo permitirá atraer a algunos de los mejores atletas del panorama internacional y situar nuevamente a la isla en el foco del trail running. Resaltar que la World Mountain Running Association (WMRA) es un organismo reconocido por World Athletics, organismo que rige el atletismo a nivel mundial, siendo parte también del comité organizador del pasado Campeonato del Mundo de Montaña y Trail Running celebrado el pasado septiembre en Canfranc, Pirineos.

Con este anuncio, Transvulcania adidas TERREX apuesta firmemente por consolidar y poner en valor estas dos grandes pruebas —hasta ahora a la sombra de la emblemática Ultramaratón—, reforzando su identidad dentro del circuito internacional y ampliando su impacto deportivo, mediático y turístico. Destacar que desde la organización se continúan dando pasos firmes con el objetivo de que, a medio plazo, la isla pueda postularse como candidata a la celebración de un Campeonato del Mundo.

Tras este anuncio, se anima a las personas interesadas en optar a participar en la Copa del Mundo de la WMRA a que se inscriban en la lista de espera de la Media Maratón, ya que en los próximos días se comenzarán a realizar llamamientos periódicos desde dicha lista tras consensuar con el Servicio de Medioambiente una pequeña ampliación de las plazas asignadas a esta modalidad. Asimismo, se recuerda que la inscripción directa a la modalidad de Subida Vertical sigue abierta.

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, hace hincapié en que desde la Institución se sigue trabajando en la recuperación y consolidación del impulso de la prueba. «Esa sigue siendo una prioridad», destaca, siendo una excelente noticia que la Transvulcania haya recuperado el apoyo del público de la Isla y en un corto espacio de tiempo también lo esté haciendo en el reconocimiento internacional, reafirmando su posición como evento de élite mundial».

La Transvulcania adidas TERREX está organizada por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma a través de la empresa pública SODEPAL, contando con el apoyo de Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Turismo y de Promotur con su marca «Islas Canarias Latitud de Vida», así como de las empresas adidas, Hotel H10 Taburiente Playa, Hotel La Palma Princess, Hotel Meliá La Palma, Fred. Olsen Express, Cicar, Spar La Palma, Coca-Cola, Libbys e Isola.