Boro Domínguez: «Manolo Santana era un enamorado de Gran Canaria»

Manolo Santana, el mito del tenis español fallecido el pasado sábado, era un «enamorado» de Gran Canaria, tal y como revela Boro Domínguez, ilustre boxeador en la década de los cincuenta y que, por motivos empresariales, hizo gran amistad con él y no dudó en ejercer de embajador en sus visitas a la isla. «Manolo trabajó como relaciones públicas de Philip Morris, una casa de cigarrillos con la que hice, conjuntamente, presentaciones de bebidas alcohólicas, que fue el campo al que me dediqué profesionalmente tras dejar el boxeo. Recuerdo que, con Procomercio como empresa organizadora, dirigida por el que fue jugador de la UD Las Palmas Marcial Sánchez, organizamos un evento el hotel Reina Sofía al que acudió como gran invitado Manolo. Hablamos de finales de los setenta. De sobra decir que era una celebridad, una persona muy respetada por sus éxitos en el tenis. Fue la primera vez que coincidimos y, en adelante, mantuvimos el contacto y nos vimos varias veces más en Madrid», resalta.

Boro se deshace en elogios a la figura del mito desaparecido: «Campechano, noble, muy sencillo y cercano. Siempre sonriente y atento. Me impresionó por eso, siendo quien era y que fuese tan atento. Eso, sin duda, lo engrandecía mucho más. Me decía que le encantaba venir aquí, que le gustaba Gran Canaria. Compartimos muy buenos momentos y me dejó un recuerdo magnífico. Pasé de admirarlo como tenista a, tras tener la suerte de conocerle, admirarle como persona».

«Cuando me enteré de su muerte fue inevitable que me vinieran a la mente aquellos momentos. Deja un legado increíble y ya se están viendo todas las muestras de respeto por su ejemplo. He tenido relación con grandísimas figuras del deporte y de talla mundial. Pedro Carrasco, José Legrá, Ángel Nieto... Y, por supuesto, con el mayor orgullo puedo decir que, también, Manolo Santana», concluye emocionado.