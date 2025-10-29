Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Binter Night Run 2025 Las Palmas de Gran Canaria: horario, recorrido y distancias

La ciudad acoge este sábado la duodécima edición de la carrera nocturna, con salida y meta en la Plaza de Canarias.

CANARIAS7

CANARIAS7

Miércoles, 29 de octubre 2025, 10:34

Comenta

Este sábado, 1 de noviembre, vuelve a las calles de Las Palmas de Gran Canaria la carrera nocturna Binter Night Run. El recorrido homologado por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) garantiza que los tiempos logrados en esta edición serán reconocidos para rankings, marcas personales y clasificaciones oficiales.

El trazado permite que la competición transcurra por algunos de los espacios más emblemáticos de Las Palmas de Gran Canaria, saliendo a las 19:30 horas desde la Plaza de Canarias. Se han diseñado diversas distancias adaptadas a distintos niveles: entre ellas una modalidad familiar (Milla Verde, 1,7 km), un circuito de 5 km y otro de 10 km que aprovecha la homologación para quienes buscan una marca oficial

La recogida de dorsales y bolsas de corredor tendrá lugar en el Centro Comercial Siete Palmas los días jueves 30 y viernes 31 de octubre, en horario de 10:00 a 20:00 h. En la jornada misma de la carrera, los dorsales también podrán recogerse entre las 10:00 y 14:00 h.

El punto de salida y llegada se establece en la Plaza de Canarias, cuyos espacios volverán a transformarse para acoger la logística del evento. La «Milla Verde Familiar», modalidad de carácter solidario, se incluye igualmente en este evento nocturno, con el 100 % de su recaudación destinada a laFundación Canaria de Cáncer de Pulmón y la opción de renunciar voluntariamente a la medalla de finisher para destinar su coste a la Fundación Foresta.

Cajones de salida

Para agilizar la salida lo máximo posible, se establecen 4 cajones según el ritmo objetivo de los corredores en base a sus marcas acreditadas, independientemente de la distancia a recorrer.

Masculino

Cajón 1: Corredores con ritmo inferior a 4:00 min/km

Cajón 2: Corredores con ritmo entre 04:00 y 4:50 min/km

Cajón 3: Corredores con ritmo entre 4:50 y 5:40 min/km

Cajón 4: Corredores con ritmo superior a 5:40 min/km

Femenino

Cajón 1: Corredores con ritmo inferior a 4:00 min/km

Cajón 2: Corredores con ritmo entre 04:00 y 4:50 min/km

Cajón 3: Corredores con ritmo entre 4:50 y 5:40 min/km

Cajón 4: Corredores con ritmo superior a 5:40 min/km

Recorrido de la carrera

El epicentro de la carrera volverá a situarse en la Plaza de Canarias, que acogerá tanto la salida como la meta de todas las modalidades. Desde este punto simbólico, los participantes podrán sumergirse, desde las 19:30 horas, en un trazado que destaca por su dinamismo, accesibilidad y belleza urbana, recorriendo algunos de los enclaves más emblemáticos de la capital grancanaria.

