Beirán: «Si el Granca se va a tres triunfos, será mucho»

- Tras tres derrotas seguidas, el Iberostar Tenerife salvó un test clave ante el Montakit Fuenlabrada para disputar el Playoff...

- Era muy importante ganar para llegar con buenas sensaciones al derbi. Cada vez quedan menos partidos y se nos está complicando engancharnos al grupo que está peleando por el Playoff. Además, queríamos volver a ganar en casa tras la mala segunda parte que hicimos ante el Delteco GBC hace una semana.

- Realizaron una gran Copa del Rey, pero luego se han mostrado irregulares en la Liga e incluso cayeron de forma inesperada ante el UCAM Murcia en los octavos de final de la Basketball Champions League. ¿Cuáles cree que han sido los motivos? ¿Qué deben mejorar?

- Es verdad que, después de la Copa, quizás no estamos haciendo el mismo juego. Teníamos muchas esperanzas depositadas en la Champions, una competición muy bonita y éramos los actuales campeones, pero no pudo ser. Debemos mejorar en ser más constantes durante los 40 minutos para no tener bajones como nos ha pasado en los últimos choques, que nos costó el partido, como ante el Delteco, y otras, como ante el Joventut, el Bilbao o incluso el Fuenlabrada, supimos solucionarlo a tiempo.

- A falta de cinco jornadas para la conclusión de la fase regular, ¿cómo valora las opciones aurinegras de estar en la lucha por el título?

- No dependemos de nosotros mismos a estas alturas de la competición, que tenemos que ganar todo lo posible y esperar que se produzcan resultados que nos favorezcan. Todo pasa porque hagamos las cosas bien este domingo y nos acerquemos al Granca, que estaríamos solo a uno y con el average ganado. Sabemos que lo tenemos perdido con el Andorra, el Unicaja y el Fuenlabrada, mientras que lo tenemos ganado con el Murcia, que está a una victoria. Creo que hay que ir poco a poco y no hacer cálculos porque, al final, los equipos de abajo están fichando bien y pueden ser muy peligrosos. Toca hacer las cosas bien y coger a alguno de los que ahora están por encima.

- La primera final será este domingo (12.00 horas) ante un Herbalife Gran Canaria fiable como local, donde solo ha cedido ante el Real Betis Energía Plus y el FC Barcelona Lassa. ¿Cómo ve este duelo?

- Va a ser un derbi muy complicado. Somos conscientes de la dureza de jugar en el Gran Canaria Arena, donde solo han perdido esos dos partidos. Ganamos por primera vez la pasada temporada y ojalá podamos repetirlo. Sé que irá mucha gente de Tenerife, pero tenemos que hacer muy bien nuestro partido durante los 40 minutos y estar preparados para ciertos arreones que suele tener el Granca en algunos momentos, que no sean muy amplios, y controlar el partido.

- Hay dos victorias entre ambos (el Herbalife es séptimo con un balance de 17 victorias y 12 derrotas, y el Iberostar es décimo con 15-14). El Granca puede poner tierra de por medio ante un rival directo y encima con el ánimo de revancha tras ser arrollado en la primera vuelta en el pabellón Santiago Martín (92-71)...

- Si ganan, se irán a tres victorias a falta de cuatro partidos y puede ser mucho ya. Prácticamente, sería olvidarnos de acercarnos a ellos, así que no tenemos mucho margen error. Hay que jugar estos encuentros a tope, sabiendo que cualquier fallo nos puede condenar a distanciarnos demasiado de algunos equipos. Más que ánimo de revancha, querrán ganar para seguir peleando por meterse en el Playoff y hacerlo lo más arriba posible, aunque seguro que tendrán en cuenta el encuentro de la primera vuelta porque fue una diferencia amplia y nos salió un gran partido. Ha pasado muchísimo tiempo y está olvidado, pero un derbi siempre queda ahí y hay ciertos recuerdos.

- ¿Qué destaca del combinado entrenado por Luis Casimiro?

- Ahora mismo destaco que Eulis Báez y Albert Oliver están dando un paso adelante en los momentos más complicados, cuando peor va el partido, y cómo aparecen cuando el otro equipo parece que está abriendo brecha. Son jugadores fundamentales en el vestuario y, sin ser los más determinantes del equipo, son los más importantes ahora mismo, así que tendremos que prestarles mucha atención, al margen de a muchos otros evidentemente.

- ¿Dónde pueden estar las claves?

- El rebote va ser muy importante, que lo intentemos dominar, que no dejemos que corran porque es un equipo que en su casa, con las recuperaciones o nuestras pérdidas, pueden correr y anotar canastas fáciles. Que tengan que anotarnos en 5x5 y, lógicamente, controlar sus rachas.

- Es la fiesta del baloncesto canario, aunque se ha enrarecido el ambiente desde la pasada temporada. ¿Por qué cree que ha ocurrido? ¿Qué le pide a los aficionados?

- Seguro que será una fiesta del baloncesto canario. Cada vez tenemos más peso en la Liga, ya lo demostramos jugando los dos las semifinales en la Copa del Rey. Poco a poco vamos creciendo, pienso que más que se haya enrarecido el ambiente es que el Iberostar ha ido creciendo más y ha conseguido igualar a veces el nivel deportivo del Granca, que antes no era así y siempre estaba por encima. Por ejemplo, la pasada temporada quedamos por encima y ganamos un título europeo, y puede que esas cosas hagan que exista más crispación, pero no quita que sea deportivo y que quede en la pista. Los aficionados tienen que disfrutar, ojalá que vayan muchos de Tenerife para que el ambiente sea el mismo que en la Copa entre las dos aficiones. Ojalá que se llene también la cancha, con el mejor ambiente posible y que se disfrute de un gran partido. Lógicamente, ahora quiero que gane mi equipo, pero no quita para ver dos grandes aficiones animando.