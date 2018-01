Sobre la mesa, y teniendo en cuenta los otros tres posibles rivales que le podían caer (los equipos de Euroliga Real Madrid, Valencia Basket y Fútbol Club Barcelona Lassa), la suerte acompañó ayer al cuadro claretiano en el torneo copero. O no. Porque, a estas alturas, nadie se fía de un Montakit Fuenlabrada –actualmente cuarto clasificado de la Liga Endesa, con un balance de once triunfos y 6 derrotas– que se presentará en el torneo sin absolutamente nada que perder y como auténtica Cenicienta (en sus cuatro participaciones coperas no ha ganado ningún encuentro), pero lo hará por la puerta grande, como cabeza de serie para la sorpresa de todos gracias a un baloncesto muy sólido y serio de la mano del argentino Néstor Ché García, su máximo responsable técnico que le inyectado a su grupo un plus de competitividad en su primera experiencia en la ACB.

Hubo que esperar para conocer la eliminatoria entre grancanarios y madrileños, la última en decidirse en un Centro Cultural CICCA casi lleno para presenciar el sorteo.