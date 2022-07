El recién nacionalizado Lorenzo Brown, convocado para el Eurobasket

El base estadounidense Lorenzo Brown, recientemente nacionalizado español para poder disputar el Eurobasket, forma parte de la preselección de 22 jugadores facilitada este jueves por Sergio Scariolo para el campeonato continental que comenzará el 1 de septiembre. El jugador americano, que la última temporada ha militado en el Unics Kazán ruso y ha fichado por el Maccabi de Tel Aviv, no tiene ninguna vinculación con España ni ha pasado por ninguna cantera del baloncesto nacional, por lo que su nacionalización exprés por carta de naturaleza ha generado una gran polémica.

Lorenzo Brown se ha convertido en español ante las numerosas ausencias en la selección en el puesto de director de juego, con Ricky Rubio lesionado, Sergio Rodríguez retirado del equipo nacional y Carlos Alocén también de baja tras ser operado de una grave lesión de rodilla. Por ello, hace tan solo tres semanas (el 5 de julio), a dos meses del inicio del Eurobasket, el Gobierno concedió la nacionalidad a Lorenzo Brown para que el jugador, de 31 años, pueda representar a España, aunque Scariolo también ha incluido en la lista, como invitado, al base flamante campeón de Europa sub-20 y MVP del torneo Juan Núñez (Real Madrid). También han sido preseleccionados para esta posición Alberto Díaz (Unicaja) y el veterano Quino Colom, nuevo jugador del Bàsquet Girona y uno de los cinco campeones del mundo convocados, junto a Rudy Fernández, Sergio Llull, Willy y Juancho Hernangómez.

Tras la despedida de los hermanos Gasol, ausentes en la selección por primera vez en 16 años, el relevo generacional en la selección se pondrá a prueba con un equipo que deberá ser reducido a 12 jugadores y en el que se aglutinan veteranía y juventud, con tres jugadores que nunca han defendido a España con la absoluta, ya que a Lorenzo Brown y Juan Núñez se suma el alero del Estudiantes Héctor Alderete, también campeón de Europa sub-20 el pasado domingo e invitado en la prelista.

La nacionalización de Brown ha sido criticada por la gran leyenda del baloncesto español, Pau Gasol, así como por el propio capitán de la selección, Rudy Fernández. «No sé si tiene familiares en algún lugar de España», lanzó con ironía el mayor de los Gasol a principios de mes. «No me parece bien», proclamó el jugador mallorquín, que se enteró por la prensa de la nacionalización del ahora jugador hispano-estadounidense que tapona la progresión de jóvenes en la absoluta.

Informe «positivo» de Scariolo

«Yo no pedí expresamente a Lorenzo Brown. La FEB (Federación Española de Baloncesto) me pidió una opinión y les transmití un informe positivo del jugador. Sí manifesté mi preocupación por el estado del puesto de base. Me parece obvio que la FEB mire todas las oportunidades para mantener la competitividad, condición necesaria para que todo el movimiento del baloncesto español pueda seguir y mantener un puesto privilegiado en el panorama internacional», ha zanjado Scariolo, para quien «los valores de la selección no varían, aunque sí el nivel de talento».

📹 El Seleccionador repasa la LISTA de #LaFamilia 🔝



🎙️ @sergioscariolo: "Es un gran desafío, pero los valores de la Selección no varían".#ModoEuropa#SomosEquipopic.twitter.com/zvlHP7LMpP Baloncesto España (@BaloncestoESP) July 28, 2022

«Sabemos la dificultad del momento. El recambio generacional en el que estamos supone un gran desafío. La generosidad, la cohesión, el compañerismo, el compartir la pelota en la cancha, el ayudarse unos a otros en defensa y el producir un esfuerzo del que la afición está orgullosa son elementos que nos han hecho famosos y admirados en todo el mundo. Valores en los que con tanto cuidado criamos a los jugadores jóvenes que suben de las selecciones de cantera y que están muy bien preparados por parte de los clubes», declaró este jueves el seleccionador nacional.

Sin internacionales del Barcelona, ya que no están Víctor Claver, Álex Abrines, Pierre Oriola ni Sergi Martínez, en la preselección no faltarán los clásicos de las ventanas. Además de Quino Colom y Alberto Díaz, también han sido llamados, entre otros, Sebas Saiz, Jaime Fernández, Xabi López-Aróstegui y Darío Brizuela, que disputarán la próxima ventana de clasificación para el Mundial de 2023 a finales de agosto, antes del Eurobasket en Georgia (sede de España), Italia y República Checa, con la fase final en Alemania. Alberto Abalde y Usman Garuba forman parte de la convocatoria, pero su incorporación al trabajo junto al resto del grupo dependerá de la evolución de sus respectivas lesiones, según anunció la FEB.

Los 22 preseleccionados:

Bases: Lorenzo Brown (Maccabi de Tel Aviv), Quino Colom (Bàsquet Girona), Alberto Díaz (Unicaja) y Juan Núñez (Real Madrid).

Escoltas: Darío Brizuela (Unicaja), Jaime Fernández (Lenovo Tenerife) y Sergio Llull (Real Madrid).

Aleros: Alberto Abalde (Real Madrid), Héctor Alderete (Movistar Estudiantes), Jonathan Barreiro (Unicaja), Rudy Fernández (Real Madrid), Xavi López-Aróstegui (Valencia Basket), Miquel Salvó (Gran Canaria) y Santi Yusta (Casademont Zaragoza).

Ala-pívots: Juancho Hernangómez (Toronto Raptors), Joel Parra (Joventut) y Jaime Pradilla (Valencia Basket).

Pívots: Usman Garuba (Houston Rockets), Fran Guerra (Lenovo Tenerife), Willy Hernangómez (New Orleans Pelicans), Sebas Saiz (Alvark Tokyo) y Yankuba Sima (Baxi Manresa).