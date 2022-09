La Familia celebra «una fantástica historia del deporte»

La Familia, como se conoce a la selección española de baloncesto, celebró este lunes en el WiZink Center de Madrid junto a la afición «una fantástica historia del deporte». Así la calificó Sergio Scariolo, el día después de llevar a España a la conquista de su cuarto título continental en las seis últimas ediciones del Eurobasket. El seleccionador nacional fue el primero en salir a saludar a los miles de seguidores, en su gran mayoría jóvenes que se miran en el espejo de los flamantes e inesperados campeones, que se dieron cita para disfrutar junto a sus ídolos de una sorprendente medalla de oro en una competición que ponía a prueba el relevo generacional de España.

«Hemos hecho bien nuestro trabajo, con un gran espíritu competitivo», se congratuló el técnico italiano, al frente de un equipo que ya sin los jugadores de la reciente época gloriosa y con siete debutantes ha asombrado al mundo en un campeonato en el que España partía como octava favorita en los pronósticos. «Empezamos en el puesto 8 y terminamos en el 1. Eso se produce con grandísima rareza, pero de vez en cuando pasa», proclamó Scariolo, orgulloso de dirigir a unos jugadores «capaces de competir hasta niveles a los que muy pocos pueden llegar». «Otros pueden tener más talla o habilidad, pero la capacidad para hacer las cosas en equipo y competir hasta donde no se podía más es ya parte de nuestra naturaleza y forma de ser», destacó el seleccionador, que se llevó una de las grandes ovaciones de la tarde por parte de unos seguidores que tenían ganas de fiesta, aunque la celebración no duró más de una hora. Entre los jugadores, uno de los más vitoreados fue Willy Hernangómez, al grito de «¡MVP, MVP!», tras ser el pívot madrileño reconocido con justicia, gracias a su excelente rendimiento y regularidad, el mejor jugador del Eurobasket.

Tras Scariolo y antes del mayor de los Hernangómez habló el capitán, Rudy Fernández, que compareció con la copa ganada en la final de Berlín ante Francia para colocarla junto a las otras tres correspondientes a los Eurobasket de 2009, 2011 y 2015. Todos ellos con el jugador balear en la selección y con Scariolo al frente. Rudy tuvo palabras de agradecimiento, en primer lugar, para todos los asistentes de la selección, en segundo lugar para Scariolo, y por último, para sus compañeros. «A cada uno de estos tíos que me han hecho creer que podíamos conseguirlo. Me han hecho disfrutar como si fuera un chaval de 20 años», aseguró Rudy, que con 37 años ya ha igualado las 11 medallas ganadas con la selección por Pau Gasol.

'En busca de la felicidad'

«¡Una vez más todos somos campeones de Europa! ¿Os acordáis de la película de Will Smith 'En busca de la felicidad'? Cuando el padre le dice a su hijo: 'No dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Si quieres algo vete a por ello y punto. Es lo que hicieron», gritó Scariolo a la afición. Posteriormente Rudy consiguió emocionar al seleccionador cuando le dirigió al técnico para decirle: «Hemos vivido de todo, pero lo que has hecho con este equipo es algo increíble, increíble». También Willy tuvo unas palabras especiales de agradecimiento para Scariolo. «Por todo lo que me ha exprimido y las broncas que me ha echado. Sé que lo hace por mi bien», apuntó el pívot madrileño.

Quien pasó por unos momentos de apuro en el momento de coger el micrófono fue Lorenzo Brown, el base nacido en Estados Unidos –'Lorenzo de Albacete', como le ha bautizado Usman Garuba–, que se dirigió a la afición en inglés y apenas pudo lanzar en castellano «Hola», «¡Viva España!» y «Gracias». «Lorenzo, gracias por el sacrificio y el compromiso con este equipo», le dijo Rudy Fernández a Brown, después de que antes del campeonato el capitán de España hubiese criticado también la nacionalización exprés del director de juego que ha sido fundamental en el éxito. Lorenzo Brown fue elegido el domingo entre los integrantes del mejor quinteto del Eurobasket 2022, junto a Willy, «un tío de la hostia», según le calificó Rudy.

El veterano alero mallorquín del Real Madrid considera a los Hernangómez sus «hermanos». «Si no fuera por ellos esto se me hubiera hecho muy largo. A nivel personal, después de lo que me ha pasado –la muerte de su padre el pasado mes de mayo, con 66 años–, tenerlos a mi lado se me ha hecho mucho más ameno. Ellos son el presente y futuro de esta selección», reconoció Rudy en alusión a Willy Juancho antes de presentarse en el WiZink, donde protagonizó uno de los momentos más divertidos cuando le gritó a Alberto Díaz: «¡Por favor... como defiendes, Alberto!».