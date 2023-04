La batalla campal del Real Madrid-Partizan se saldará con duras sanciones

La batalla campal protagonizada por jugadores del Real Madrid y el Partizan de Belgrado que obligó a suspender el partido de Euroliga entre ambos equipos a falta de un minuto y 40 segundos para el final, cuando el equipo blanco perdía por 80-95, se saldará con duras sanciones. El francés Guerschon Yabusele, que lesionó de gravedad al australiano Dante Exum con una llave de lucha libre, pidió este viernes perdón por su comportamiento, pero no se librará de un castigo ejemplar, por parte del juez disciplinario de la Euroliga y también del propio Real Madrid.

«La forma en que Yabusele ha cogido a Exum, con un movimiento de judo, es de cárcel o de suspensión de por vida. Le podría haber dañado la médula espinal o la cabeza y acabar con su carrera. Fue terrible. Nunca había visto esto en mi vida», proclamó el médico del Partizan tras la agresión de Yabusele. Exum podrá perderse lo que resta de temporada tras sufrir, según los doctores del club serbio, una rotura en el tendón del segundo dedo del pie, aparte de una lesión en el labio superior.

«Lamento profundamente mi comportamiento en el partido de anoche. El baloncesto siempre ha sido para mí deportividad y respeto. Mis más sinceras disculpas al Partizan, un club con el que siempre hemos tenido una gran relación, a Dante Exum y su familia, a mis compañeros, a mi club y a todos los aficionados a este deporte», escribió este viernes Yabusele en su cuenta de Instragram, doce horas después de la vergonzosa pelea multitudinaria en el WiZink Center.

LA TREMENDA PELEA en el Real Madrid - Partizan 😱



¡Qué imágenes en el WiZink Center!#EuroligaDAZN 🏀 pic.twitter.com/1iq0CXutJ8 — DAZN España (@DAZN_ES) April 27, 2023

La peor cara del deporte se vivió el jueves en el pabellón de la capital. El estadounidense Kevin Punter, base del Partizan, dormía el balón más allá del triple y al ir a superar a Sergi Llull el balear le hizo una falta antideportiva. Entonces ambos se encararon y enseñaron sus puños, lo que provocó que sus compañeros se enzarzasen en una brutal pelea en medio de la cancha, con Yabusele, que agarró violentamente del cuello a Exum y le tiró al suelo, como principal protagonista, aunque también están amenazados de sanción, entre otros, el argentino Gabriel Deck, el propio Kevin Punter y el francés Mathias Lessort.

Según el reglamento disciplinario de la Euroliga se consideran «infracciones graves» las que incluyen «agresión física contra un miembro del equipo arbitral, otro individuo, el público, un aficionado o cualquier persona en general». Yabusele podría ser sancionado por el juez único de la Euroliga con varios partidos de suspensión e incluso con su expulsión de la competición de uno a cuatro años.

Llull lamenta el «desastre»

«Lo de anoche no debe ocurrir nunca en una cancha de baloncesto. Asumo mi responsabilidad por hacer esa dura falta que desencadenó el desastre posterior. Mis disculpas a todos los aficionados al baloncesto», escribió este viernes en su cuenta de Twitter Llull, que no estuvo entre los 21 descalificados por los árbitros. Llull, el también madridista Vincent Poirier y el jugador del Partizan Zac LDay fueron los tres únicos jugadores que no fueron descalificados tras la vergonzosa tangana.

El Real Madrid deberá jugar el martes en el Stark Arena de Belgrado, una de las canchas más calientes de Europa, con capacidad para 20.000 aficionados, y algunos jugadores con experiencia en el baloncesto serbio ya se han pronunciado sobre la amenaza que pesa sobre los jugadores del equipo blanco. «Ruego que el Real Madrid entre en Serbia con la guardia nacional. Entrar a el pabellón del Partizan para el tercer y el cuarto partido con los aficionados después de eso... Rezo por todos ustedes», escribió Dylan Ennis, exjugador de Estrella Roja, Zaragoza, Andorra y Gran Canaria y actualmente de Galatasaray.

El técnico del Partizan, Zeljko Obradovic, sin embargo, aseguró que con de cara al tercer encuentro de cuartos de final de la Euroliga intentará «calmar a toda la gente». «Aquí siempre se trató bien a todo el mundo. No van a hacer nada contra el Real Madrid. Necesitamos hablar de baloncesto», comentó Obradovic, que llevó al Real Madrid a la conquista de la Copa de Europa en 1995 y está a un paso de eliminar al rey de Europa con un 0-2 a favor que nunca en la historia ha levantado un equipo camino de la Final Four.