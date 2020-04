Óscar Alvarado supera un positivo «leve» por coronavirus en Orense

Lo relató en el programas Todos Goles Radio, de Canarias Radio. El satauteño explicó que «pasé por un cuadro leve, no tuve problemas de respiración ni nada. Por eso decidí llevarlo en privado, sin contarlo para que no se enterara mi familia ya que no había manera de viajar tampoco. Lo han sabido todo al llegar a casa. Me gustaría quitarle drama al asunto, porque no soy ningún héroe ni mucho menos».

Sin embargo, el susto inicial fue, lógicamente, grande. «Aunque nunca sentí riesgo por mi vida, al principio pasé momentos duros. La cabeza se te va sabiendo que la gente moría con lo que yo había cogido», afirmó durante el programa deportivo.

«Al principio solo sentí algo de frío por las noches. Me subía la temperatura, pero la controlaba con paracetamol. Tuve un par de días mucha fiebre, no saboreaba nada salvo el queso de cabra, por lo fuerte que es supongo, y el kiwi. En tres o cuatro días estuve mejor. Esperé catorce días para hacerme el test, que me hicieron desde el propio club por medio del médico», añadió el jugador grancanario.

En todo su proceso de cuarentena, Alvarado contó con el apoyo de su amigo inseparable Christian Díaz. «Desde el primer momento me dijo que me esperaba, él en Lugo y yo en Orense, que no se iba sin mí, y así fue».

Una vez dio negativo, tomó rumbo a Gran Canaria, no sin problemas. «Tuve que pasar por muchos controles y hacer muchas escalas para llegar a la isla. Afortunadamente, cuando les enseñaba mi negativo todo era más fácil», relató.

Aunque reconoce que «no sé dónde me contagié», sí que tiene una idea, aunque prefiere no especular con nada. «No me apetece juzgar con el dedo porque ni yo mismo lo sé. A pesar de que siempre tomamos medidas para que no sucediera ningún contagio, fue mala suerte. No me apetece hablar de ello porque es normal que se pueda coger. No por ello cometí un error, hubo mala suerte y ya está», añadió.

«Me gustaría quitarle drama al asunto», insistió Óscar Alvarado. «Yo no soy ningún héroe ni mucho menos. Lo realmente importante es la gente que está muriendo, así que yo no soy protagonista», añadió, además de sentir no poder acabar la Liga. «Me da pena no poder continuar la temporada porque estaba realizando una buena campaña, pero entiendo que lo importante ahora es la salud», aseveró el isleño.

Afortunadamente el mal trago ya está superado, y ahora disfruta de la compañía de su familia en Santa Brígida a la espera de poder retomar la actividad deportiva. «Ahora tengo más fuerza y ganas de vivir. Me quedan cinco o siete años más de baloncesto y lo voy a disfrutar mucho más a partir de ahora», afirmó.