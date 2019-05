Odom: «He tenido que pagar muchos abortos durante mi vida»

Amenazas de muerte a Khloé Kardashian

Sexo sin protección y con seis mujeres a la semana

En este sentido, el exNBA afirma que necesitaba a las mujeres como una vía de escape en su vida y que ha estado con una media de seis mujeres diferentes a la semana («No podía irme sólo a casa») durante toda su vida y confiesa que con todas ellas tuvo «sexo sin protección, por lo que he tenido que pagar muchos abortos a lo largo de mi vida».

El que fuera Mejor Sexto Hombre habló también en ABC News con motivo del lanzamiento de sus memorias y aseguró que la primera vez que probó la cocaína fue en un encuentro sexual con varias mujeres. «Fue como soltar a los demonios. Me convertí en un profesional a la hora de esconderlo. Khloé tardó mucho en descubrir mi adicción. No quieres que tu esposa te vea esnifando coca o acostándote con otra mujer».Es sólo un punto y seguido más en la brutal confesión y purga que el ex jugador nacido en Queens está llevando a cabo para intentar expiar todos sus pecados y terminar con todos los demonios que le atormentan desde hace tanto tiempo.