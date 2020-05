«No sé los demás, pero el Betis quería jugar»

Muchos aún lo añoran como jugador claretiano. Sus seis temporadas seguidas defendiendo al límite los colores del Herbalife Gran Canaria quedarán, cada una, escritas en la historia del club grancanario para siempre. Una huella imborrable tanto para los fieles como para el propio Albert Oliver (Tarrassa, 1978) y su familia (mujer y dos hijos), que permaneció en la isla mientras el base tomaba rumbo a Sevilla para jugar en el Coosur.

Sin embargo, la pandemia, por suerte, le pilló al bueno de Oliver en Gran Canaria. Aprovechando uno de los pocos parones de la Liga Endesa, el veterano base decidió ir a visitar a los suyos. «Me viene el viernes 13 por la mañana. Tenía billete para regresar el domingo, porque el lunes ya entrenábamos, pero con todo lo que pasó ya me quedé aquí con la familia», relata.

En su confinamiento, como no podría ser de otra forma, no ha faltado ni un solo día el ejercicio físico. «Lógicamente no paré de hacer deporte. Al principio nos juntábamos todos por Internet, por videollamada, para hacer bici, y luego cada uno tenía su plan físico individualizado que lo hacíamos, como podíamos, cada uno en su casa. Luego saltó lo de la fase final... », dice.

Un torneo que deja fuera a su equipo, el Coosur Real Betis, truncando sus ganas de jugarlo. «Todos los jugadores nos quedamos en Sevilla, yo estaba aquí por un par de días, pero no hubiera tenido problemas para volver, pensando precisamente en que si se iba a reanudar la competición íbamos a jugar todos los equipos, que creo que hubiera sido lo justo. No sé si hay equipos que preferían no jugar, parece que sí pero lo desconozco, sobre todo porque tenían muchos jugadores que se habían ido fuera, pero nosotros queríamos jugarlo. No sé porqué se ha hecho el corte en el 12 y no en el 14, o en el 16, o que lo jugaran todos... Pero la realidad es que no podemos jugar. Es una putada para nosotros, pero no podemos hacer ya nada más», estima tan claro, o más, como siempre el catalán.

Ahora, mientras sigue en la isla junto a su familia esperando que «todo esto pase ya», Oliver, que cumple contrato con la entidad sevillana, espera volver a la capital andaluza para «hablar con Curro Segura, el entrenador, y saber qué planes tiene para el año que viene y si entro o no en ellos. Yo, por mi parte, quiero y voy a seguir jugando porque creo que puedo». Hay cosas que no cambian. Afortunadamente.