Votación Pau Gasol no está entre los 75 mejores jugadores de la NBA Antetokounmpo y Nowitzki son los únicos europeos seleccionados por un jurado de estrellas actuales y retiradas, entrenadores, ejecutivos, leyendas de la liga femenina y periodistas

Pau Gasol, dos veces campeón de la NBA con Los Angeles Lakers y seleccionado en seis ocasiones para el 'All Star', no se encuentra en la lista de los 75 mejores jugadores de la historia de la NBA, como tampoco el argentino Manu Ginóbili ni el francés Tony Parker (cuatro anillos con San Antonio Spurs), entre otros no estadounidenses.

Con seis figuras internacionales, y dos únicos europeos, el griego Giannis Antetokounmpo y el alemán Dirk Nowitzki, la NBA dio a conocer la madrugada del viernes la lista completa de los 75 mejores, con un nombre más debido a un empate en la votación. Esta elección forma parte de las actividades y homenajes que está brindando la liga norteamericana en la semana de inicio de su 75 temporada.

Los jugadores fueron seleccionados por un panel de estrellas actuales y retiradas de la NBA, entrenadores, ejecutivos, leyendas de la liga femenina (WNBA) y periodistas. Entre las 76 figuras que acabaron integrando la lista -la NBA no reveló los nombres de los jugadores que empataron por el último puesto- concentran 158 anillos de la NBA, 730 selecciones al Partido de las Estrellas ('All-Star') y 110 premios MVP (Jugador Más Valioso), además de haber anotado más de 1,5 millones de puntos.

El listado mantuvo íntegros los 50 nombres seleccionados en 1996 con motivo de su 50º aniversario, incluidas leyendas como Bill Russell, Michael Jordan y Earvin 'Magic' Johnson.

Entre los jugadores añadidos a la nueva lista se encuentran algunos que fueron descartados en 1996, como Dominique Wilkins y Dennis Rodman, junto a los grandes nombres que vinieron después, como Kobe Bryant y Tim Duncan, y estrellas actuales como LeBron James, Stephen Curry o Kevin Durant.

Otros ocho jugadores en activo forman parte de la elección: Giannis Antetokounmpo, Carmelo Anthony, Anthony Davis, James Harden, Kawhi Leonard, Damian Lillard, Chris Paul y Russell Westbrook.

Seis figuras no estadounidenses aparecen en el listado: el propio Giannis Antetokounmpo (Grecia), Dirk Nowitzki (Alemania), Tim Duncan (Islas Vírgenes), Patrick Ewing (Jamaica), Steve Nash (Canadá) y Hakeem Olajuwon (Nigeria).

Los 76 jugadores seleccionados:

Kareem Abdul-Jabbar, Ray Allen, Giannis Antetokounmpo, Carmelo Anthony, Nate Archibald, Paul Arizin, Charles Barkley, Rick Barry, Elgin Baylor, Dave Bing, Larry Bird, Kobe Bryant, Wilt Chamberlain, Bob Cousy, Dave Cowens, Billy Cunningham, Stephen Curry, Anthony Davis, Dave DeBusschere, Clyde Drexler, Tim Duncan, Kevin Durant, Julius Erving, Patrick Ewing, Walt Frazier, Kevin Garnett, George Gervin, Hal Greer, James Harden, John Havlicek, Elvin Hayes, LeBron James, Magic Johnson, Sam Jones, Michael Jordan, Jason Kidd, Allen Iverson, Kawhi Leonard, Damian Lillard, Jerry Lucas, Karl Malone, Moses Malone, Pete Maravich, Bob McAdoo, Kevin McHale, George Mikan, Reggie Miller, Earl Monro, Steve Nash, Dirk Nowitzki, Shaquille O'Neal, Hakeem Olajuwon, Robert Parish, Chris Paul, Gary Payton, Bob Pettit, Paul Pierce, Scottie Pippen, Willis Reed, Oscar Robertson, David Robinson, Dennis Rodman, Bill Russell, Dolph Schayes, Bill Sharman, John Stockton, Isiah Thomas, Nate Thurmond, Wes Unseld, Dwyane Wade, Bill Walton, Jerry West, Russell Westbrook, Lenny Wilkens, Dominique Wilkins y James Worthy.